Panico a Terra Amara, scoperta sconvolgente per tutti: andato via per sempre

Cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara? Le anticipazioni parlano chiaro: panico e sorpresa per i fan.

Tra le serie tv più amate della televisione italiana spicca senz’altro anche Terra Amara. La fiction originaria della Turchia vanta migliaia di affezionatissimi telespettatori, che ormai non possono più fare a meno delle avventure di Zuleyha e degli altri personaggi della serie.

I fan italiani stanno assistendo a svariati colpi di scena a Terra Amara. Dopo le nozze di Zuleyha con Hakan, le cose a Cukurova si fanno sempre più complicate. A pochi giorni dal matrimonio, infatti, Zuleyha si trova a dubitare ancora di suo marito. Dopo averlo fatto seguire, l’imprenditrice ha scoperto di un incontro tra Hakan e Abdulkadir. Per giustificarsi i due inventano una scusa, nascondendo così la verità a Zuleyha.

Come se non bastasse, la signora di Cukurova si ritrova a dover combattere ancora contro Colak, che questa volta ha deciso di prendere di mira le sue braccianti. Inizia così una lotta tra i due imprenditori, con Colak che giura vendetta alla signora Zuleyha. La donna, nel frattempo, si trova a dover far fronte alle continue bugie di quello che è da poco diventato suo marito. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Terra Amara?

Terra Amara, anticipazioni: tutto può ancora succedere

Secondo quanto riportato da sorrisi.com, le prossime puntate di Terra Amara saranno ricche di tanti colpi di scena. Come già accennato Zuleyha, insospettita dal comportamento di suo marito, lo farà seguire e scoprirà un incontro con Abdulkadir. Dopo le minacce ricevute da Hamran, Hakan ha paura che l’uomo possa vendicarsi sulla famiglia di Zuleyha. Per questo motivo Hakan decide di portare sua moglie e i bambini in viaggio, improvvisando la scusa di un viaggio di nozze.

Zuleyha e i bambini fanno i bagagli e sono pronti per partire, ignari di tutto quello che sta accadendo. In quella che dovrebbe essere una romantica vacanza, però, Hakan ha dei comportamenti molto strani che insospettiscono Zuleyha. La bella e scaltra imprenditrice decide così di fidarsi del suo istinto e di seguire suo marito durante tutta la vacanza.

Nel frattempo l’uomo che minaccia Hakan e Abdulkadir sembra essere letteralmente scomparso. A seguire le sue tracce c’è Abdulkadir, che tiene informato lo stesso Hakan sugli sviluppi della ricerca. Scoperto che suo marito ha ancora contatti con lo spregievole Abdulkadir, la signora di Cukurova decide di fare i bagagli e di andare via. Al ritorno in camera, Hakan scopre che sua moglie e i bambini non ci sono più, gettandolo così nel panico più totale.