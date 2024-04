Veronica Maya, la presentatrice confessa quello che ha dovuto subire: “Qualcuno mi ha rubato il….”

La celebre conduttrice ha confessato ai fan un momento molto bizzarro, in cui qualcuno ha provato a derubarla. Ecco cosa è successo.

Veronica Maya è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano. La presentatrice si avvicina al mondo dello showbiz nel 1997, anno in cui ottiene una borsa di studio per frequentare la scuola di recitazione di Renato Greco a Roma. Nel 2002, la futura conduttrice si cimenta nella recitazione e partecipa allo spettacolo teatrale Amici miei, diretto dal regista Mario Monicelli.

Il suo debutto televisivo risale al 2003, anno in cui esordisce in qualità di conduttrice del programma Lazialità in Tv, trasmesso su TeleRoma 56. In seguito alla fortunata esperienza, Veronica Maya debutta sulle reti nazionali nel 2004, come conduttrice di trasmissioni molto seguite quali Sabato Sprint e Dribbling in onda su Rai 2. Gli anni Duemila consacrano definitivamente il volto di Maya nell’immaginario del pubblico del piccolo schermo, grazie alla conduzione di programmi come Zecchino d’Oro.

Tra il 2007 e il 2008 la conduttrice presenta Unomattina Estate, mentre nella stagione televisiva successiva partecipa a Linea Verde di Massimiliano Ossini. La conduttrice ottiene un ottimo successo di pubblico e di critica con il programma Verdetto finale, trasmissione di Rai 1 in cui venivano narrati e analizzati alcuni dei casi giudiziari più noti. Dal 2015 Veronica Maya ha abbandonato la Rai a causa di alcuni screzi ed incomprensioni nati negli uffici di Viale Mazzini.

La confessione social di Veronica Maya

Nonostante il suo allontanamento dalla rete ammiraglia, Veronica Maya ha continuato a mantenere un contatto vivo e forte con il suo pubblico e i suoi fan. Molto attiva sui social, l’ex conduttrice cura personalmente la sua pagina ufficiale Instagram, in cui vanta un seguito di più di 160 mila follower. Recentemente, Veronica Maya ha confessato ai fan di aver vissuto un momento molto bizzarro.

In vacanza con la famiglia, Veronica Maya ha pubblicato una Instagram stories in cui mostra una colazione a base di brioche e granita. Non volendo svelare subito la località italiana, la conduttrice ha inserito nella storia Instagram un breve sondaggio per i suoi follower, dove sono citati alcuni dei tre luoghi in cui è possibile consumare la colazione mostrata. Nel completare la foto, Veronica Maya ha confessato di essere stata derubata del “pezzo migliore della brioche”, divertendo i fan con l’accaduto.