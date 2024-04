Carlo e Camilla, la decisione dopo le voci di peggioramento: inglesi in lacrime

Carlo e Camilla. Dopo la rivelazione al mondo intero del cancro che ha colpito il sovrano, emerge una notizia che tutti non si aspettavano. Cosa accadrà in un futuro vicino.

Sono passati circa quattro mesi dall’annuncio della malattia di re Carlo III. Il sovrano britannico è affetto da un cancro alla prostata, motivo per il quale si sta sottoponendo a una serie di trattamenti regolari.

Il re appare in forma, tuttavia i medici gli hanno consigliato di rinviare i suoi impegni pubblici e ridurre la mole di lavoro. Durante il periodo di cura, Carlo III continuerà a occuparsi degli affari di Stato legati al suo ruolo e delle relative pratiche burocratiche. Il suo umore è alto, è totalmente ottimista riguardo al proseguimento del suo percorso per ritrovare la salute e non vede l’ora di tornare a pieno servizio. Un comunicato rilasciato poche ore fa sui social della famiglia reale ha commosso i sudditi inglesi e non solo.

Carlo e Camilla, l’annuncio apparso su Instagram apre il cuore alla speranza

Dopo le voci della malattia, finalmente la situazione di Carlo III si apre alla speranza. È stato annunciato da Buckingham Palace, infatti, che il re è in condizione di tornare ai suoi compiti. La famiglia reale di recente aveva perso alcuni dei suoi membri più attivi. Anche la principessa Kate, infatti, è affetta da un tumore e il marito, il principe del Galles William, ha ridotto i suoi impegni ufficiali per starle accanto

Questo ritorno del sovrano alla vita pubblica è un segnale di grande ottimismo. Martedì lui e la Regina Camilla sono attesi proprio in un centro di cura per il cancro per incontrare medici specialisti e pazienti. Il programma di appuntamenti prevede la sua probabile partecipazione futura ad eventi tradizionali come il Trooping the Colour e Royal Ascot. Inoltre, il re a la regina ospiteranno l’Imperatore e l’Imperatrice del Giappone che saranno in visita di stato nel Regno Unito il prossimo giugno.

La pianificazione degli impegni è stata intrapresa in consultazione con il team medico che segue il sovrano. La programma estiva, tuttavia, non sarà a completo regime; tutti i piani futuri saranno concordati in subordinazione al parere medico. La presenza di Re Carlo III, quindi, non può essere confermata o garantita al cento per cento; bisognerà decidere di volta in volta.