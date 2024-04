Tutte le donne sono innamorate di lui ma si tratta di un falso: la storia che ha sconvolto il mondo

Ci si può innamorare di qualcuno che non esiste? Non una semplice cotta per un attore ma una vera sbandata per un uomo che non è mai nato.

In un mondo sempre più virtuale, ci si innamora anche di chi non esiste. Incredibile ma vero. Questa storia sta già facendo il giro del web.

Tutte da adolescenti abbiamo avuto una cotta passeggera per l’attore, il cantante o il modello di turno. Sapevamo che, con ogni probabilità, non li avremmo mai incontrati dal vivo eppure ciò non ci vietava di fantasticare. Ora sta succedendo una cosa simile: milioni di donne – non adolescenti o ragazzine ma donne adulte – hanno letteralmente perso la testa per un perfetto sconosciuto.

Si tratta di un uomo di circa 40 anni, abbronzato, barba curata, sguardo accattivante. Un uomo decisamente attraente e carismatico insomma, oltreché colto e molto ricco. Qualcuno pensa già che potrebbe rubare la fidanzata o la moglie a parecchi altri uomini.

Infatti il suo ultimo post è stato inondato di cuoricini da parte del pubblico femminile. Sognare non costa nulla ovvio. Ma c’è un limite anche ai sogni. E quel limite si chiama realtà. Il bellissimo sconosciuto in questione, infatti, nessuna donna potrà mai incontrarlo e non perché viva in capo al mondo ma semplicemente perché, nella realtà, non esiste.

Troppo bello per essere vero: infatti non esiste

Un antico detto sostiene che se una cosa è troppo bella e troppo perfetta allora non può essere vero. E questo è il caso di un uomo assolutamente perfetto comparso poco tempo fa su Instagram. Tutte le donne sono già innamorate di lui. Ma lui non è reale.

Tutto ha avuto inizio qualche settimana fa su Instagram, il social network ormai più usato sia dagli adolescenti che dagli adulti. Mark Zuckerberg, attraverso un video, ha annunciato una nuova versione di Meta AI, una versione all’avanguardia e più facile da usare. Fin qui nulla di strano: un annuncio relativo ad un miglioramento dei servizi offerti dai social grazie all’intelligenza artificiale.

All’improvviso, però, Zuckemberg ha cambiato completamente volto tanto che la sua stessa moglie, Priscilla, è intervenuta per chiedere dove fosse finito il suo vero marito. Zuckemberg è stato “trasformato”. Infatti un utente di X/Twitter – tale Mike Rundle – ha condiviso uno screenshot modificato dalla clip di Zuckerberg aggiungendo abbronzatura, barba e baffi.

La foto è diventata presto virale e molte persone pensavano si trattasse di un uomo vero, reale, un attore o un modello. Un utente, dopo averlo riconosciuto, ha commentato scherzosamente: “Zuck migliora con ogni aggiornamento del software”. Insomma l’ennesima dimostrazione che, ormai, attraverso l’Intelligenza Artificiale sui social è veramente possibile fare qualunque cosa. Qualche mese fa, addirittura, diversi calciatori e politici avevano perso la testa per una bellissima modella: tanto bella quanto inesistente.