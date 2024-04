Modello 770: di cosa si tratta, come funziona e come compilarlo

Non tutti sono a conoscenza della necessità di presentare il modello 770, è bene sapere di cosa si tratta per non farsi cogliere impreparati.

Il momento in cui è necessario predisporre tutti i documenti necessari per il pagamento genera sempre un po’ di ansia, soprattutto perché si teme di dimenticare qualcosa e di dover subire poi conseguenze tutt’altro che piacevoli.

A volte questo non si verifica in maniera volontaria, ma può avvenire per una disattenzione da parte dell’utente o del professionista che si occupa della situazione, anche se poi in entrambi i casi a farne le spese è inevitabilmente il contribuente.

Non tutti lo sanno, ma ci sono dei casi in cui è necessario presentare il modello 770, cruciale per alcune categorie nonostante ne se ne parli davvero poco. il modello utilizzato dai sostituti d’imposta e dalle Amministrazioni dello Stato per la dichiarazione dei dati relativi alle ritenute effettuate, ai versamenti eseguiti e ai crediti. Questo deve essere inviato entro il 31 ottobre dell’anno successivo a cui si riferiscono i dati.

A cosa serve il modello 770 e come compilarlo

Il modello 770 riguarda diversi tipi di contribuenti, che non possono che essere informati su come agire per essere in regola. Tra questi possiamo indicare i trust, i condomini, le società di capitali residenti nel territorio dello Stato, gli enti commerciali equiparati alle società di capitali residenti nel territorio dello Stato, gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato, le società di persone e le società di armamento residenti nel territorio dello Stato, le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato, le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi della Legge 142/199.

A questi possiamo poi aggiungere le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato, le aziende coniugali se l’attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato, le persone giuridiche che esercitano imprese commerciali o agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, le amministrazioni dello Stato, i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto, le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato.

Chi deve compilarlo deve spedirlo esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate. Il documento è indispensabile per poter comunicare alcuni dati importanti, tra cui:

i proventi da partecipazione;

i redditi di capitale o operazioni di natura finanziaria;

i versamenti effettuati,

i dati relativi alle ritenute operate su dividendi;

i crediti d’imposta utilizzati;

i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

A presentare il Modello 770 può essere il sostituto d’imposta, un intermediario abilitato, altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato) o società appartenenti al gruppo societario. Il documento può essere considerato presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.