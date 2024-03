Agenzia delle Entrate, in arrivo 3 milioni di raccomandate: controlli fiscali molto pesanti

Brutte notizie per contribuenti italiani: dall’Agenzia delle Entrate sta per partire una raffica di accertamenti. Ecco tutto quel che c’è da sapere.

Il Fisco stavolta fa sul serio. L’Agenzia delle Entrate ha deciso di procedere a una stretta anti-evasione per il triennio 2024-2026, nell’obiettivo – ambizioso ma imprescindibile – di incrementare, premendo l’acceleratore sui controlli fiscali, la compliance fiscale.

Il tutto secondo un approccio preventivo e costruttivo che prevede l’invio di ben 3 milioni di lettere di compliance all’anno. In sintesi: mano tesa verso i contribuenti in buona fede, pugno di ferro contro i “furbetti”. Ma entriamo più nei dettagli.

La strategia è spiegata per filo e per segno nel Piano Integrato di Azioni e Attività (PIAO) per il 2024-2026: l’Agenzia delle Entrate mira da un lato a instaurare un dialogo aperto e costante con i contribuenti, dall’altro a semplificare le procedure ed efficientare i servizi offerti, riducendo il più possibile il divario tra le somme dovute e quelle effettivamente riscosse. Le parole d’ordine sono prevenzione e dialogo. Ma per i soliti “furbetti” arriva un duro monito.

L’arma a doppio taglio dell’Agenzia delle Entrate

Cosa significa tutto ciò in concreto? L’Agenzia delle Entrate farà partire una valanga di lettere preventive (in gergo “di compliance”) per informare i contribuenti della loro posizione fiscale e invitarli a regolarizzarla spontaneamente, prima che scattino le procedure formali di accertamento, con sanzioni più pesanti. In parallelo, si prevede un significativo potenziamento dei servizi fiscali online, in modo da rendere più semplici e accessibili gli adempimenti per i contribuenti. Massima severità, invece, nei confronti di tutti quei cittadini che intendono sempre e solo sfuggire al mirino del Fisco.

Una delle principali iniziative in questo senso è il lancio di nuovi strumenti per la dichiarazione dei redditi, a partire dall’applicativo web per la compilazione assistita del modello 730. Tale strumento sarà inizialmente introdotto in via sperimentale e, se tutto andrà come previsto, verrà esteso a tutti, per rendere il processo dichiarativo più intuitivo e accessibile utilizzando un linguaggio chiaro e semplice. In prospettiva, tutti i contribuenti potranno gestire in totale autonomia la loro dichiarazione dei redditi, senza la necessità di rivolgersi a un commercialista o altri consulenti esterni. Secondo l’AdE, già entro il 2026 si vedrà un significativo incremento del numero di modelli 730 trasmessi direttamente dai contribuenti. Ad maiora…