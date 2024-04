L’asciugatrice emana cattivo odore? Segui questi passaggi e te ne sbarazzi per sempre

L’interno dell’asciugatrice emana un odore sgradevole che intacca i tuoi vestiti. Ecco come eliminare il problema con pochi semplici passaggi.

L’asciugatrice è uno degli elettrodomestici più diffusi e apprezzati. La sua introduzione ha permesso a chi non ha spazi sufficientemente grandi e comodi, di asciugare il bucato con facilità, anche nelle stagioni più fredde. Questo elettrodomestico permette di asciugare il bucato in maniera rapida e precisa eliminando, con alcuni modelli, anche il passaggio successivo della stiratura.

Nel corso dell’utilizzo dell’elettrodomestico, purtroppo, possono insorgere dei problemi legati a cattivi odori. Questi possono intaccare anche il bucato, costringendo a ripetere il lavaggio e l’asciugatura. Se il cattivo odore si presenta durante i primi utilizzi del nuovo elettrodomestico, questo può essere legato al contatto tra aria calda e i nuovi materiali di gomma. In questo caso, il cattivo odore dovrebbe risolversi autonomamente dopo alcuni utilizzi.

Se l’ambiente all’interno dell’asciugatrice diventa troppo umido, invece, potrebbe formarsi della muffa maleodorante. Nonostante la produzione di aria calda all’interno del cestello, alcune gocce rimaste potrebbero innescare il processo di formazione della muffa, la quale deve essere eliminata immediatamente prima di un nuovo utilizzo. Una delle cause più comuni del cattivo odore, può essere generata anche dalla condizione del filtro dell’asciugatrice, il quale deve essere periodicamente pulito o sostituito.

Eliminare facilmente il cattivo odore

Per pulire ed eliminare definitivamente i cattivi odori dall’asciugatrice servono pochi semplici passaggi. È fondamentale pulire il filtro dell’elettrodomestico con una spazzola o immergendolo in acqua calda e sapone neutro per circa 15 minuti. Il processo deve includere anche una pulizia del serbatoio dell’acqua, rimuovendo eventuali residui visibili e macchie. Per una pulizia più profonda, è possibile utilizzare una soluzione di acqua e aceto.

Se l’asciugatrice è dotata di un condensatore accessibile è fondamentale pulire anche quest’ultimo, in modo tale da eliminare polvere e pelucchi con un aspirapolvere. Successivamente si può terminare il passaggio con un panno umido per rimuovere eventuali residui rimasti. L’ultimo passaggio per una corretta manutenzione dell’asciugatrice, richiede la pulizia del cestello.

Con un panno umido imbevuto di aceto e acqua è possibile pulire l’interno del cestello, disinfettando correttamente la superficie. Questo passaggio non solo pulirà l’interno dell’asciugatrice, ma servirà a prevenire la comparsa di cattivi odori e preservare un ambiente pulito per il bucato. Prima di terminare la pulizia, è fondamentale asciugare correttamente il cestello per evitare la comparsa di muffa.