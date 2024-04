Rivoluzione per le batterie dello smartphone, con questo trucco ufficiale la ricarica sarà velocissima

È in arrivo un’autentica rivoluzione per le batterie dello smartphone. Grazie ad un trucco sarà possibile ricaricare il telefono velocemente.

Oggigiorno, la durata della ricarica di un telefono è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione quando si decide di cambiare smartphone. Questi dispositivi sono utilizzati dalla maggior parte della popolazione per svolgere attività di vita quotidiana o per intrattenersi.

Il costante e continuo utilizzo dello smartphone provoca inevitabilmente l’esaurimento della batteria, questo può diventare un problema quando si è in giro e non si ha la possibilità di accedere ad un punto di ricarica comodo. Tuttavia, oggi vogliamo parlare di un’autentica rivoluzione che interessa proprio le batterie dello smartphone e grazie alla quale sarà possibile ricaricare il telefono velocemente.

Rivoluzione per le batterie dello smartphone: come ricaricarla velocemente

Una team di ricercatori dell’Humboldt University di Berlino potrebbe aver trovato una soluzione di ricarica alternativa che permetterebbe alle batterie degli smartphone di durare più a lungo. Questa soluzione varrebbe soprattutto per le batterie agli ioni di litio che già notoriamente hanno una durata superiore alle altre.

Lo studio realizzato a Berlino ha dimostrato che le batterie possono diventare più resistenti e mantenere la loro capacità energetica modificando il modo in cui il caricabatterie fornisce corrente ai materiali elettrolitici.

In pratica il trucco riguarda il sistema di ricarica utilizzato attualmente. Lo studio ha dimostrato che durante la procedura di ricarica l’interfaccia dell’elettrolita solido dell’anodo era molto più spessa. Inoltre, sono state individuate delle crepe nelle strutture degli elettroliti.

Per questo motivo, i ricercatori hanno individuato un nuovo metodo di ricarica sviluppando un protocollo di ricarica basato sulla corrente pulsata. Ricaricando le batterie dello smartphone con questo nuovo protocollo, i ricercatori hanno scoperto che l’interfaccia SEI riuscirebbe a raddoppiare la durata della ricarica per le batterie agli ioni di litio commerciali.

Ricordiamo che per far durare la ricarica del telefono bisogna adottare alcuni accorgimenti. Innanzitutto bisogna fare attenzione ai cicli di ricarica ed evitare che il dispositivo si surriscaldi e raggiunga elevate temperature. Allo stesso tempo è opportuno evitare che lo smartphone subisca sbalzi di temperatura che potrebbero ridurre notevolmente le prestazioni.

Infine, per aumentare la durata della batteria è importante gestire correttamente la luminosità, perché lo schermo è uno dei primi fattori di consumo energetico. Senza trascurare di disattivare le applicazioni che non si utilizzano più. Più facile di quanto sembri.