Eleonora Daniele, chi è il marito Giulio Tassoni: età, lavoro, chi c’era prima di lei, figli

Cosa sappiamo di Giulio Tassoni, il marito di Eleonora Daniele? Ecco tutte le informazioni conosciute fino ad oggi. Scopriamolo insieme.

Da diverso tempo Eleonora Daniele è legata sentimentalmente ad un uomo, ossia Giulio Tassoni. Ma quali sono le informazioni che si hanno sul suo conto? Scopriamole insieme nel testo che segue.

Giulio Tassoni è un imprenditore degno di nota, un uomo che ha anche origini nobiliari. Ma quali altre sono le informazioni che si hanno sul suo conto? Vediamo di scoprire insieme tutte le altre informazioni sull’uomo che ha rubato il cuore di Eleonora Daniele.

Chi è Giulio Tassoni

Da molti anni a questa parte, Eleonora Daniele, celebre volto di Rai 1 impegnata nella TV di stato dal 2013, è sposata con Giulio Tassoni.

Si tratta di un imprenditore che ha anche origini nobiliari. Sembra infatti che egli possieda anche il titolo di “conte” poiché discendente di Alessandro Tassoni, poeta dell’aristocrazia Modenese, scrittore seicentesco nonché autore del componimento La secchia rapita.

Poche sono le informazioni che si sanno su di lui anche perché non preferisce trascorrere il suo tempo sui social. Sappiamo però che lavora all’interno del settore della cosmesi e che la sua attività imprenditoriale si occupa della produzione di trucchi e di molti altri prodotti nel settore estetico dedicato sia ad un pubblico maschile che femminile.

Per quanto riguarda la vita privata sappiamo che Eleonora e Giulio si sono conosciuti nel 2002, ossia quando i loro sguardi si incontrano per la prima volta all’interno di un locale romano molto conosciuto, il Piper. Nonostante ciò, tra i due non scatta subito la scintilla anzi all’inizio sembra che Giulio Tassoni non sia per nulla interessato ad approfondire la conoscenza con la conduttrice.

La questione però cambia totalmente a seguito di una cena tra amici. È in questa occasione che i due hanno la possibilità di avvicinarsi. E così, prima di compiere il grande passo avvenuto il 14 settembre del 2019, la coppia porta avanti una relazione per 16 anni. I due si sposano poi nella basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma con un ricevimento molto lussuoso a Villa Piccolomini.

Nel 2020 Eleonora e Giulio coronano il loro sogno di diventare genitori. Infatti, in quell’anno è nata la piccola Carlotta. L’arrivo della neonata cambia totalmente la vita della conduttrice: “Carlotta è vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l’amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso. Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c’è più. Ricordo che quando ero ragazza mi diceva in dialetto veneto: ‘Fame una putea’, ovvero fammi una bambina”.

La coppia inoltre non esclude a priori il fatto che in futuro possano allargare ancora di più la famiglia. I due però sono d’accordo sul fatto di fare in modo che il tutto avvenga in maniera quanto più naturale possibile e senza nessun tipo di accanimento. Infatti è stata la stessa Eleonora a confessare di desiderare di volere un altro figlio anche se bisogna comunque tener conto del fatto che il tempo passa. In ogni caso, si sente già molto fortunata a poter abbracciare Carlotta.