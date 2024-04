Beatrice Valli, entusiasta per il nuovo evento lo annuncia a tutti i suoi fan: “È iniziata la….”

La famosa e amatissima influencer Beatrice Valli annuncia con grande felicità su Instagram un nuovo evento. Ecco cosa ha detto.

Una delle influencer più amate in Italia è sicuramente Beatrice Valli. La ragazza, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, racconta su Instagram della sua vita fatta di lavoro, casa e figli.

Di recente ha annunciato su Instagram un nuovo evento, facendo trasparire non poca gioia e felicità. Ecco cosa ha dichiarato ai suoi numerosi follower.

Il nuovo evento annunciato su Instagram dall’influencer Beatrice Valli

Classe 1995, nata a Bologna, Beatrice Valli è una delle influencer e imprenditrici digitali più conosciute e apprezzate d’Italia.

Dopo aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, è stata scelta dall’allora tronista Marco Fantini, con cui ha una relazione piena d’amore dal 2014. I due si sono sposati nel 2022 a Villa Lysis a Capri e hanno insieme due bambine, Azzurra e Bianca. Beatrice è anche mamma di Alessandro, nato dalla sua precedente relazione con il calciatore Nicolas Bova.

Sul suo profilo Instagram la Valli condivide tanti post molto apprezzati sulla sua vita privata, come mamma e moglie. Non mancano poi i propri progetti professionali, con tante collaborazioni con brand importanti. Di recente la ragazza, tramite una stories su Instagram, ha annunciato ai suoi fan un nuovo evento. Nella storia si vede lei con un paio di occhiali da sole neri, un top nero corto e griffato e una didascalia significativa: “È iniziata la stagione”.

Evidentemente la ragazza è convinta che il gran caldo di questi giorni stia anticipando la stagione estiva. Lei è così intenta a prendere il sole mentre nelle storie successive si vedono i suoi bambini giocare con la sabbia, proprio come se fosse estate. La località è Forte dei Marmi, in Toscana, dove la ragazza sta trascorrendo un po’ di giorni con la sua famiglia.

Qualche ora prima l’influencer aveva postato delle foto nella località turistica con abbigliamento pesante scrivendo: “Ieri sembrava inverno, oggi siamo in costume.” La ragazza ha evidentemente notato quanto il clima sia capriccioso in questi giorni ma sembra molto sollevata ora che il tempo è migliorato e sembra estate. Così si gode il sole e il mare in Toscana e annuncia ai suoi follower che per lei l’estate è ufficialmente iniziata così.