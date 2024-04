Isola dei Famosi 2024, clamoroso colpo di scena: in Honduras arriva lei

Tra non molto, su L’isola dei Famosi, arriverà proprio lei, un celebre volto nel mondo dello spettacolo. Ma di chi si tratta?

L’attuale edizione del L’Isola dei Famosi non smette di stupire. Una bellissima esperienza, nonché la prima in queste vesti, per Vladimir Luxuria la quale è alla conduzione del reality anche se al momento si trova a fare i conti con molte difficoltà.

Basti pensare a tutti i concorrenti che si stanno ritirando. L’ultimo che ha preso questa decisione è stato Pietro Fanelli anche se prima la stessa cosa era stata fatta da Peppe di Napoli e Francesca Bergesio. Ma ecco che a rendere ancora più interessante le vicende del reality arriva lei, la moglie di uno dei concorrenti del reality. Ma vediamo insieme di chi stiamo parlando e per quale motivo ha deciso di intraprendere questo viaggio così lungo.

In arrivo una sorpresa per un concorrente a L’Isola dei famosi, ecco di chi si tratta

La donna in questione ha dato il via ad un lungo viaggio per raggiungere il marito.

Stiamo parlando di Juliana Moreira la quale ha intenzione di fare una sorpresa a Edoardo Stoppa. Infatti, sembra che il reality abbia in serbo per il naufrago un qualcosa che mai si aspetterebbe.

Il concorrente al momento è uno dei favoriti per la vittoria del reality in quanto, grazie al suo animo gentile, è stato in grado di conquistare il cuore sia del pubblico da casa che di molti dei suoi compagni di gioco. Ed è per questo motivo che la produzione ha voluto premiare questo suo comportamento regalandogli un incontro con la moglie.

Entrambi infatti hanno confessato più di una volta di non aver mai passato così tanto tempo lontano l’uno dall’altra e che tale esperienza sarà una prova anche per loro. All’interno delle sue stories su Instagram, Juliana Moreira ha condiviso alcune tappe del viaggio che la sta conducendo in Honduras. E così, ha voluto aggiornare i fan nel momento in cui è arrivata in New Jersey prima di prendere quell’imbarcazione che l’avrebbe accompagnata verso l’isola.

La stessa Juliana non ha nascosto il fatto di sentirsi molto emozionata per poter finalmente stringere tra le sue braccia il marito Edoardo. Sono passati circa 30 giorni da quando ha avuto inizio il programma alla cui conduzione c’è Vladimir Luxuria. Trenta giorni sono molti per una coppia che non si è mai separata.

Infatti, alcuni giorni fa Juliana su Instagram ha postato un video ricordo insieme al suo Edoardo, ossia quando sono stati ripresi in un momento di spensieratezza e divertimento. Una clip in cui è stata condivisa anche una didascalia: “Quando ti manca tanto qualcuno e vai a rivedere tutte le foto e video e ritrovi delle perle così. Mi manchi bruttino”.

Di sicuro sarà questa una grandissima sorpresa per Edoardo Stoppa e un momento pieno di emozione ripreso dalle telecamere del reality.