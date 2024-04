“Sempre sarai”, Federica Panicucci e il lutto che le ha cambiato la vita

Il ricordo della conduttrice sui social è da brividi, il suo post pubblicato su Instagram non passa inosservato.

Si sono sprecati i commenti sotto una delle foto pubblicate di recente da Federica Panicucci sui social network, il ricordo di quegli attimi riapre la ferita. Non c’è giorno che non rivolga un pensiero a lui, a otto anni dalla sua scomparsa. Un lutto che fa ancora fatica a elaborare, in didascalia il messaggio di auguri nel giorno del suo compleanno è conciso e da brividi: “Sempre sarai”.

In più occasioni la conduttrice di Mattino Cinque ha avuto modo di affrontare l’argomento, solo qualche tempo fa a Verissimo, accolta in studio per una lunga intervista dalla padrona di casa, Silvia Toffanin, visibilmente emozionata aveva dichiarato: “Alla fine lui c’è, sempre è comunque. È con noi. Quando si avvicina il periodo di Natale ricerchiamo le foto, le guardiamo, lo sentiamo molto vicino”.

Federica Panicucci fa gli auguri al papà: “Sempre sarai. Buon compleanno papy”

Una ferita ancora aperta per Federica Panicucci, che nel giorno del suo compleanno ha voluto ricordare il padre scomparso, facendogli gli auguri di compleanno. “Sempre sarai. Buon compleanno papy”, scrive nella didascalia allegata alla foto dell’uomo che si è spento ormai otto anni fa, era il 2016, dopo aver visto le proprie condizioni di salute precipitare repentinamente. La conduttrice ne ha parlato a più riprese, in diverse interviste si è confessata a cuore aperto sul dolore per la sua morte.

In un faccia a faccia con Silvia Toffanin, che l’ha accolta nel salottino di Verissimo, spiegava quanto fosse difficile per lei superare il lutto, nonostante nel frattempo le siano capitate tante cose meravigliose nella vita. Non era riuscita a trattenere l’emozione parlando del padre Edoardo: “Se ne è andato via un po’ presto e ha dato molto a noi, anche ai miei figli. Lo sogno molto spesso, sogno che mi abbraccia e sorride”.

E non solo, perché parlando degli ultimi momenti passati insieme, aveva aggiunto: “Io, però, non ho elaborato tante cose. Quando ho chiesto ai medici: ‘Quanto ha ancora da vivere?’, mi hanno risposto: ‘Sei mesi’. In meno di tre invece se ne è andato”.