Volture catastali automatiche e consultazione mappe catastali gratis, le ultime novità approvate

Ci sono importanti novità che rendono più comodo l’accesso a volture e mappe catastali, il tutto a costo zero. Come fare

L’Italia non è sempre al top per quanto riguarda le procedure burocratiche e talvolta alcuni passaggi comportano lungaggini ed un rallentamento dei processi che si traducono in un disservizio per il cittadino. Ma fortunatamente non è sempre così e a tal proposito si sta di recente discutendo di una novità importante destinata a modificare radicalmente il mondo delle procedure immobiliari e catastali.

Il tutto nell’ottica della semplificazione e di un miglioramento dell’accessibilità. Scopriamo di che cosa si tratta e quali saranno i benefici per i cittadini.

Procedure catastali e immobiliari: tutte le novità 2024

La novità fa capo ad un decreto legislativo che apporta sostanziali modifiche al modo di accedere alle mappe catastali e alle volture, documenti essenziali nell’ambito delle procedure di successione. Il Consiglio dei ministri ha già approvato in prima lettura tali modifiche che in buona sostanza prevedono di andare a semplificare in maniera netta il modo di accedere a determinati atti catastali, il tutto senza spendere un euro.

Ma non solo perché viene prevista anche l’automatizzazione delle procedure di voltura. Ecco dunque come le due misure verranno modificate e come l’accesso ai dati degli immobili cambierà.

Le nuove disposizioni riguarderanno una platea di potenziali soggetti molto più ampia e a loro sarà consentito accedere alla banca dati catastale e a quella ipotecaria in maniera del tutto gratuita. Dai privati alle persone operanti in ambito giurisdizionale fino a chi lavora in attività di pubblico interesse, telematicamente e in maniera semplificata, potranno ottenere in pochi minuti il documento richiesto e senza oneri.

Per quanto riguarda le volture automatiche, le nuove disposizioni consentono all’Agenzia delle Entrate di aggiornarle d’ufficio e anche in questo caso i contribuenti saranno dunque esentati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi speciali catastali.

L’aggiornamento, basato sui dati dell’Anagrafe Tributaria, sarà così rapido e gratuito. Si tratta di una vera e propria svolta in merito all’aggiornamento delle intestazioni catastali in conseguenza della scomparsa del titolare di uso, abitazione, usufrutto o altri diritti reali. Ne deriverà anche in questo ambito una notevole semplificazione degli adempimenti tributari ma anche un miglioramento dell’accuratezza degli stessi dati catastali.