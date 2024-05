Attenzione se la tosse è più forte in quest’orario preciso: alla base può esserci qualcosa di (molto) serio

Se hai spesso la tosse in questo orario preciso, ed è forte, allora dovresti preoccuparti: potrebbe essere qualcosa di serio.

Può capitare di avere una forte tosse nell’arco della giornata, ma se capita sempre allo stesso orario ed è anche abbastanza forte, alla base potrebbe esserci una malattia molto seria: ecco di cosa si tratta.

Avere la tosse sempre in un determinato orario può nascondere diverse condizioni, alcune delle quali potrebbero essere preoccupanti. Per potere sapere se si è in salute bisogna fare attenzione infatti la tosse è un campanello d’allarme con il quale il corpo avvisa che c’è qualcosa che non va nell’apparato respiratorio. Ecco cosa si potrebbe nascondere alla base del fastidioso disturbo.

Tosse in un orario preciso, sempre forte: ecco cosa potrebbe nascondere

Se avete notato ogni mattina qualche colpo di tosse prima di iniziare la giornata, allora potreste avere un problema serio. Come spiega il dottor Alessandro Zanasi, presidente dell’Associazione italiana per lo studio della tosse, su Starbene.it. questo potrebbe rivelare un problema nell’apparato respiratorio. Anche una persona in salute e senza patologie polmonari può avere la tosse mattutina, generalmente secca, ma ci sono alcune situazioni più preoccupanti di altre. I motivi infatti sono diversi: vediamo quali sono i più comuni e quando invece bisognerebbe preoccuparsi davvero.

La tosse mattutina potrebbe essere sintomo di aria secca, dovuta a un basso grado di umidità nell’ambiente in cui viviamo. Ad esempio se la stanza in cui riposiamo non è sufficientemente areata e presenta aria troppo secca, le mucose del naso e dei bronchi si asciugano e si irritano. Come conseguenza iniziamo a tossire infatti il livello di umidità dovrebbe essere ta il 40 e il 60%. Fondamentale è mantenersi ben idratati bevendo durante tutta la giornata. Possono dare fastidio anche oli essenziali e profumi presenti in casa che, anche se piacevoli, possono irritare le vie respiratorie.

Chiaramente la tosse è anche una costante nei fumatori. Chi fuma da anni infatti attorno ai 40 anni potrebbe iniziare a soffrire di una malattia nota come broncopneumopatia cronica ostruttiva, ovvero un deterioramento dei bronchi e degli alveoli polmonari. Ecco perché chi fuma deve sempre indagare la tosse mattutina con una spirometria ovvero un esame indolore che misura la capacità di respirazione.

Pochi sanno che la tosse mattutina può essere anche sintomo di una malattia abbastanza nota come il reflusso gastroesofageo. Generalmente questa è accompagnata da disfonia ovvero alterazione della voce. In questo caso appare la mattina e dipende spesso dalla cena della sera precedente. Altro motivo invece che provoca la tosse al mattino è senza dubbio l’allergia, che coinvolge le vie respiratorie. Questa spesso è accompagnata dal gocciolamento nasale. In questo caso fanno molto bene gli antistaminici. Ma quando preoccuparsi? Se la tosse appare per più di 20 giorni senza una reale causa allora è meglio visitare uno specialista per capire cosa c’è dietro.