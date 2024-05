Quante volte al giorno vai in bagno? Monitora con attenzione: potrebbe trattarsi di questa sindrome

Se vai troppe volte al bagno allora dovresti fare attenzione perché potrebbe trattarsi proprio di questa sindrome.

Hai sempre urgenza di fare pipì, la frequenza aumenta molto e vai in bagno anche più di 8 volte al giorno? Allora potresti essere affetta da una sindrome che comprende una serie di sintomi: scopri di cosa si tratta e se hai bisogno del controllo di un medico.

Se vai spesso in bagno potresti avere questa sindrome: ecco di cosa si tratta

L’urgenza minzionale, la frequenza che aumenta indicano quasi sempre la presenza di vescica iperattiva. Ovviamente sono altri i sintomi che possono condurre a questa diagnosi, ad esempio la perdita involontaria di urina o lo stimolo ripetuto durante la notte. Altri sintomi che indicano questa sindrome sono la cistite interstiziale o addirittura i tumori. Sono più a rischio i soggetti anziani, e le donne sopra i 40 anni.

Le cause di questa sindrome sono di diversa natura infatti può essere provocata da un’eccessiva assunzione di liquidi, dalla scarsa funzionalità renale, calcoli, stitichezza, debolezza muscoli pernici causata dal parto. Possono causare la vescica iperattiva anche disturbi di natura neurologica, la prostata ingrossata, la carenza di estrogeni, un’infezione o il sovrappeso.

La sindrome può essere trattata in vario modo ad esempio con esercizi fondamentali per rinforzare il pavimento pelvico, come quelli di Kegel. Il trattamento invece dipende dalla natura della malattia chiaramente per cui nel caso di sovrappeso può essere risolto perdendo peso. Per l’idratazione bisognerà bere meno acqua o limitare l’uso di caffeina, teina, alcolici e bevande acide con all’interno dolcificanti artificiali.

Se si ha un vescica iperattiva, ovviamente un medico potrà senza dubbio giungere a una diagnosi. A quel punto il bisogno di andare spesso in bagno e di non contenere l’urina potrà essere arginato. Ci sono infatti anche rimedi naturali per risolvere il problema come l’utilizzo di erbe cinesi molto efficaci che contrastano l’irritazione della vescica e la sindrome del pavimento pelvico. Come il fungo lingzhi: originario dell’Asia orientale, ma anche la capsaicina che si trova nella polpa dei peperoni. Risolvere il problema diventa fondamentale per migliorare la qualità della vita di chi soffre di questa fastidiosa sindrome che si manifesta di giorno, ma spesso anche di notte.