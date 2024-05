Allergie alimentari in età pediatrica aumentate del 120%: i pericoli per i nostri bambini

Aumentano le allergie alimentari in età pediatrica del 120%: ecco quali sono i pericoli per i bambini e a cosa prestare attenzione.

La tendenza alle allergie alimentari fin da bambini purtroppo è in aumento e anche in modo esponenziale. Ecco quali sono i pericoli per i più piccoli e cosa bisogna assolutamente sapere.

È purtroppo una brutta notizia per tutti coloro che hanno dei bambini: le allergie alimentari in età pediatrica sono in forte aumento. A indicarlo è uno studio italiano che ha inquadrato un incremento del 34% in 10 anni tra i più piccoli. Una percentuale che arriva addirittura al 120% nei bambini al di sotto dei 3 anni. Ecco quali sono gli alimenti che provocano maggiormente le allergie e a cosa fare attenzione.

Allergie alimentari e bambini: ecco a cosa fare attenzione

Secondo lo studio “Epifa: Epidemiology of Pediatric Italian Food Allergy”, che si è occupato dell’andamento delle allergie alimentari in età pediatrica in Italia, l’aumento è dovuto ad alcuni alimenti in particolare. Responsabili della maggior parte delle allergie tra bambini sono il latte, le uova e la frutta secca. In particolare è il primo alimento a essere più allergizzante rispetto agli altri due. La ricerca si è incentrata sui bambini di età compresa tra 0 e 14 anni. Si è osservato che l’aumento progressivo delle allergie alimentari ha generato spesso l’accesso al pronto soccorso e 1 bambino su 4 ha addirittura presentato shock anafilattico.