Abbronzatura perfetta da far invidia senza danni alla pelle: il nuovo trucco per prepararsi all’estate

L’estate ormai è arrivata e con essa l’abbronzatura: ecco come averne una perfetta da far invidia senza fare danni alla pelle.

Un ottimo modo per prepararsi all’abbronzatura è quello di utilizzare un trucco che ti permette di prendere il sole, avere la pelle abbronzata, e non fare danni: ecco di cosa si tratta.

Pelle abbronzata e perfetta? Ecco come fare per avere un corpo con l’abbronzatura da fare invidia a tutte le donne. Vi sveliamo un trucco che non solo vi aiuterà ad avere un colorito ottimale, ma anche a non danneggiare la pelle: ecco di cosa si tratta.

Abbronzatura perfetta in poche mosse: ecco cosa utilizzare per essere al top

Spiaggia, cocktail in riva al mare e tintarella, sono le gioie dell’estate, ma anche se il momento di abbronzarsi in spiaggia è alle porte, è possibile preparare la pelle al meglio. Sicuramente con l’arrivo del caldo indosseremo i vestiti senza collant, ma come fare per mostrare il corpo che ancora non si è esposto al sole e prepararlo all’abbronzatura? Ecco alcuni consigli da seguire per utilizzare al meglio l’autoabbronzante viso e corpo.

Si tratta di un prodotto magico, capace di donare un aspetto dorato alla cute. La pelle infatti durante l’inverno acquista un colorito spento e spesso appare poco idratata. L’autoabbronzante, a differenza delle lampade abbronzanti, i cui utilizzi possono creare effetti rischiosi per la pelle, appare più sicuro, si può applicare in casa e non provoca macchie solari: ecco quali scegliere.

Generalmente gli autoabbronzanti sono composti da elementi naturali e sono a base di carboidrati e zuccheri. Donano alla pelle un colore ambrato che, a contatto con l’ossigeno, si colora in modo delicato senza andare in profondità e provocare danni alla cute. Queste sostanze permettono di ottenere in poche mosse un’abbronzatura naturale e molto delicata inoltre non fanno male. Sono quindi la soluzione perfetta per chi non può ancora esporsi al sole. Si possono scegliere quelle spray, in crema, le lozioni ad assorbimento lento, il gel e la mousse, e poi ci sono quelle fluide, adatte per il viso.

Rispetto a qualche anno fa ci sono prodotti davvero ottimi. Il modo migliore per applicare le creme autoabbronzanti è quello di esfoliare la pelle di corpo e viso in modo che il prodotto risulti omogeneo. Vanno bene sia uno scrub che trattamenti specifici. Meglio poi non eccedere mai con il prodotto e non dimenticate di massaggiare con movimenti circolari la zona. Si può utilizzare anche uno specifico guanto in alcantara per migliorarne l’applicazione!