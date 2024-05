Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini, rivelazione da pelle d’oca prima del matrimonio

Ignazio Boschetto: la speciale dedica su Instagram prima del matrimonio da parte della futura moglie Michelle Bertolini commuove tutti.

Alla fine dello scorso anno uno dei cantanti del celeberrimo trio musicale Il Volo, Ignazio Boschetto, ha annunciato le imminenti nozze con la modella ed ex tennista professionista Michelle Bertolini. All’epoca della proposta la venezuelana aveva scritto sui social: “Sì e ancora altre mille volte sì, amore mio! Voglio trascorrere la mia vita insieme a te. Ti amo tanto”.

La coppia però ha deciso di mantenere il massimo riserbo sulle nozze, perciò ad oggi abbiamo pochissime informazioni a proposito del lieto evento. Ignazio in primis, infatti, sembrerebbe non essere intenzionato a svelare né la data né il luogo in cui si celebrerà il matrimonio.

L’unico dettaglio su cui il cantante si è sbottonato nel corso di un paio di interviste rilasciate a Mara Venier a Domenica In e a Silvia Toffanin a Verissimo è il fatto che si tratterà di una cerimonia molto intima solo con amici e parenti. Ad ogni modo, avete visto che cosa ha scritto la bella Michelle al suo futuro sposo negli ultimi giorni? Un messaggio d’amore davvero appassionato!

Ignazio Boschetto e Michelle Bertolini: la speciale dedica prima del matrimonio, emozioni a fior di pelle

Come abbiamo detto, non si conoscono molti dettagli a proposito dell’imminente matrimonio che si celebrerà tra il cantante de Il Volo Ignazio Boschetto e la sua fidanzata Michelle Bertolini. Tuttavia, non poteva di certo passare inosservato allo sguardo attento dei fan il toccante messaggio d’amore pubblicato su Instagram dalla modella venezuelana. Rivelazioni da pelle d’oca!

Pochissimi giorni fa sul profilo di Michelle sono apparse delle storie che hanno commosso il web. La futura sposa ha di fatto postato delle splendide immagini in bianco e nero che immortalano lei abbracciata ad Ignazio, mentre sorridono felici. A commento dello scatto si legge: “Amore mio”, con accanto un cuore.

La foto, come c’era da aspettarsi, è stata subito ricondivisa da Boschetto, il quale ha aggiunto: “Te amo mi vida”. Poche semplici parole che, però, hanno commosso ed emozionato i follower su Instagram. Trattandosi di storie, non possiamo sapere esattamente che cosa abbiano commentato i fan. Tuttavia è facile immaginare che essi abbiano travolto la coppia con messaggi privati di auguri e felicitazioni.

I più curiosi certamente avranno cercato di scoprire qualche informazione in più a proposito delle nozze, ma conoscendo la riservatezza della coppia non saranno riusciti a cavare un ragno dal buco!