Amici, il gesto struggente di Gaia per Mida: la dedica è da brividi

Il gesto struggente di Gaia di Amici per il suo ex fidanzato Mida: la dedica che gli ha fatto è da brividi.

Gaia De Martino è la ballerina di Amici che più di tutti quest’anno si è conquistata la simpatia e gli apprezzamenti da parte del pubblico. Oltre che per il suo talento, alla napoletana è stata riconosciuta anche la qualità di aver instaurato rapporti veri e sinceri con gli altri allievi nella scuola.

Non a caso i suoi compagni l’hanno anche nominata “amica della settimana” durante un daytime, esprimendo gran parte delle preferenze per lei. Nella scuola Gaia si è anche innamorata di Mida, il cantante che ancora gareggia nella competizione ma non tutto è andato per il meglio. Infatti i due si sono lasciati, ma il pubblico torna a sperare che possano tornare insieme dopo la dedica da brividi di lei.

Amici, il gesto struggente di Gaia per Mida: la dedica che la ballerina ha fatto al cantante

Gaia ha vissuto tanti alti e bassi nella scuola: sicuramente tutti hanno riconosciuto il suo talento, tanto che le è stata offerta anche una borsa di studio per continuare a formarsi a Chicago. La battuta d’arresto più grande per Gaia dal punto di vista professionale è stato l’infortunio al ginocchio che non le ha permesso di esibirsi per qualche puntata, fino a quando non è stata eliminata.

Invece, dal punto di vista umano, sicuramente l’esperienza che ha segnato di più Gaia è stata la relazione con Mida. Dopo mesi di forte innamoramento, in cui i due sembravano davvero molto presi, il cantante ha voluto interrompere la loro relazione per dedicarsi solo alla musica e al percorso nella scuola.

Gaia ha sofferto tanto per questa decisione e per l’indifferenza di Mida. I suoi compagni di scuola l’hanno appoggiata e difesa perché è stata trattata male e il cantane è stato spesso accusato di aver giocato con i suoi sentimenti. In ogni caso i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Le storie che Gaia spesso pubblica sono dei chiari riferimenti al cantante come lo screenshot della canzone che stava ascoltando qualche giorno fa: “E penso a te di Lucio Battisti”.

Secondo i fan, Gaia sarebbe ancora innamorata di Mida e questa storia parlerebbe chiaro: sarebbe una dedica struggente proprio per il cantante che è ancora impegnato nella scuola nel suo percorso. D’altronde Gaia intervistata a Verissimo non ha negato che Mida sia una persona molto importante per lei e che fuori riparleranno della loro situazione.

“Siamo molto diversi, forse è per quello che ci siamo trovati. Viversi dentro una bolla è difficile e magari fuori potrebbe essere diverso. Questo io non lo so, chi vivrà vedrà. Ma sicuramente gli voglio bene”, sono state le parole della ballerina. Quindi la situazione sembra essere ancora aperta e per scoprire come andrà a finire bisogna solo aspettare l’uscita dalla scuola di Mida.