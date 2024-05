“Chiara Ferragni via dall’Italia”, il trasferimento (improvviso) dell’influencer: fan in delirio

Chiara Ferragni è volata in America dove si sta godendo qualche giorno in compagnia delle amiche più care, fioccano i commenti dei fan.

Dopo Fedez è la volta di Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale è volata in America per trascorrere lì un po’ di tempo con le amiche di sempre e mentre si sta godendo la vacanza oltreoceano i fan si sono scatenati nei commenti.

Nel momento di crisi la Ferragni ha deciso di allontanarsi un po’ dall’Italia e lei stessa ha iniziato a condividere una serie di immagini con il commento: “Qui dove tutto è cominciato”, alludendo probabilmente alla sua florida carriera da influencer. I fan hanno voluto dirle qualcosa.

Chiara Ferragni vola a Los Angeles, i commenti dei suoi fan

Proprio mentre Chiara Ferragni si sta godendo le sue giornate americane, tra lezioni di pilates, outfit di tendenza e pranzi nei ristoranti, molti fan l’avrebbero invitata a restare in America. Dei commenti inaspettati che sono fioccati sotto le immagini dell’influencer.

Come si vede dalla foto c’è chi le scrive di restare in America dove sarebbe molto più apprezzata che in Italia, come questo ce ne sono tantissimi. In molti hanno voluto dirle la stessa cosa probabilmente riferendosi alla crisi di immagine che la Ferragni sta vivendo nel Belpaese. Intanto non si conoscono le ragioni del viaggio di Chiara Ferragni a Losa Angeles, se sia solo una vacanza o ci siano anche motivi lavorativi dietro.

Al momento pare che la Ferragni starebbe continuando a perdere follower e anche sponsor, dopo lo scandalo dei pandoro Balocco – per il quale è indagata per truffa – sta vivendo una pesante crisi. A tutto questo si è aggiunta anche la separazione da Fedez che ormai si è trasferito in una nuova casa e pare abbia iniziato a godersi la vita ritrovata da single. La cosa starebbe facendo soffrire Chiara Ferragni che si è trovata a dover fronteggiare una serie di problemi contemporaneamente.

Dal suo profilo non mancano frasi che sembrano essere delle frecciatine all’ex marito e alla loro attuale situazione. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano conferma, ma di tanto in tanto sembra che ancora si parlino via social. C’è, infatti, chi spera che tra di loro le cose possano mettersi a posto e possa tornare il sereno, al momento appare assai improbabile vista la lontananza che c’è tra di loro. Bisognerà solo vedere con il tempo cosa accadrà.