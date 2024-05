I segni più creduloni e ingenui dello zodiaco: se sei tra loro stai attento ad amici e partner

I segni più ingenui dello zodiaco sono anche tra i più buoni di cuore: per questo devono stare molto, molto attenti a chi ha cattive intenzioni.

Essere una persona dal cuore puro è certamente un pregio, ma a volte, quando a questo si aggiunge una grande ingenuità, si crea una combinazione molto pericolosa. Le persone ingenue infatti tendono a vedere il buono in tutti e si aspettano che tutti abbiano i loro stessi valori.

Purtroppo, prima o poi per questi individui arriva una colossale doccia fredda con cui la vita li metterà davanti alla dura verità: la maggior parte delle persone spesso mente e cerca soltanto il proprio tornaconto.

I segni più ingenui dello zodiaco

PESCI – Questo segno d’Acqua è profondo, originale e dotato di grande fantasia. Purtroppo, a causa di un mondo interiore così vasto e articolato, finiscono spesso per essere poco realisti. Dal momento che hanno sempre la testa tra le nuvole e tendono a fidarsi delle idee che si fanno delle persone piuttosto che accorgersi di come sono davvero, possono essere ingannati molto facilmente. Tendenzialmente il Pesci crederà a tutto quello che gli si dice perché non vede il motivo per cui la gente dovrebbe mentirgli o manipolare la verità. Solo in età adulta capirà che deve fidarsi di poche persone.

ACQUARIO – Questo segno possiede un fortissimo idealismo che lo spinge a lottare per le cose in cui crede allo scopo di creare intorno a sé un mondo migliore. Per questo motivo l’Acquario, soprattutto nel corso dell’adolescenza, tende a credere che tutti siano onesti e idealisti quanto lui e che tutti agiscano pensando prima al bene degli altri e poi al proprio. Con l’età adulta capirà che, al contrario, la maggior parte delle persone pensi solo ai propri interessi e imparerà ad evitare i partner manipolatori e gli amici poco sinceri. Fortunatamente, da un certo periodo della sua vita in poi l’Acquario smetterà di essere un ingenuo e diventerà molto difficile prenderlo per il naso.

CANCRO – Estremamente sensibili e dotati di una grandissima empatia, i nati sotto il segno del Cancro sono purtroppo molto ingenui, soprattutto per quanto riguarda le relazioni interpersonali. Il Cancro sente di avere sempre un grande bisogno di protezione e quindi si avvicina a persone dal carattere forte e deciso, in grado di diventare un punto di riferimento nella loro vita. Come gli altri segni molto ingenui, il Cancro tende a credere che tutti abbiano buone intenzioni, soprattutto nei suoi confronti. Purtroppo però i cancerini cadono vittime molto facilmente di partner possessivi, manipolatori e gelosi che tentano di tenerli completamente sotto il loro controllo.