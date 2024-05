Sognare una persona che non c’è più ha un significato ben preciso: ecco cosa devi assolutamente sapere

I sogni molto rivelano del nostro stato d’animo, delle nostre paure o della nostra personalità. Ma cosa significa sognare una persona morta?

Sognare è una vera e propria ‘attività’ che il nostro cervello porta avanti quando ci corichiamo per riposare. Si tratta di un mondo enigmatico che, a detta degli esperti, molto può rilevare in merito alla nostra personalità, al nostro carattere o stato d’animo, o alle nostre insicurezze e paure.

Se alcuni sogni potrebbero apparire quasi irrilevanti, in alcuni momenti della vita essi potrebbero invece essere carichi di significati profondi. E in tale contesto, dal momento che è qualcosa che succede di frequente, in molti si domandano che cosa significhi sognare una persona morta, venuta a mancare di recente o da tempo. Scopriamolo.

Cosa significa sognare una persona morta

Il sogno di una persona deceduta è quello che va sovente a stimolare le riflessioni più profonde in quanto ci si domanda che cosa il nostro inconscio stia cercando di comunicarci e quali siano le loro interpretazioni. Premesso che nulla può essere definito ‘certo’ né tantomeno ascrivibile alla totalità delle persone in quanto siamo tutti diversi, ognuno con una propria personalità, carattere e fragilità e che dunque l’approccio della psicologia deve essere individualizzato, vi sono però alcuni elementi distintivi legati a questo tipo di sogni.

In essi il defunto può rimanere silente oppure iniziare a parlare o ancora compiere azioni inaspettate che, al risveglio, scatenano in chi ha sognato una fitta serie di emozioni spesso tra loro contrastanti. Le sfaccettature possibili, a tal proposito, possono essere molteplici. Una di esse è il processo in atto di elaborazione del lutto, uno dei motivi più frequenti legati al sogno di una persona che non c’è più. L’impatto sulla psiche di un lutto richiede tempo e i sogni possono rappresentare uno strumento per superare il dolore che si sta vivendo.

Si va dalla nostalgia al desiderio di trovare risposta a determinate domande o di riconciliarsi con il defunto. I sogni possono anche rappresentare un mezzo per manifestare le emozioni inespresse e affrontare in tal modo vari sentimenti, dalla rabbia al rimorso, dalla colpa alla tristezza. Così da arrivare ad una risoluzione interiore. Ancora c’è chi attribuisce ad essi un simbolo di cambiamento e trasformazione, un nuovo inizio; oppure in ambito religioso una vera e propria connessione spirituale, un tentativo di ‘comunicazione’ con l’aldilà.