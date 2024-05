Anche chi non ha mai lavorato può avere la pensione: ecco l’assegno mensile a quale si può aspirare

Misure di sostegno previdenziale in Italia: l’Assegno Sociale e altre opzioni per chi non ha sufficienti contributi per la pensione

Lo Stato italiano offre sostegno a coloro che non hanno sufficienti contributi previdenziali per accedere alla pensione e si trovano in difficoltà economica. In Italia, il sistema previdenziale richiede un certo numero di anni di contributi per ottenere una pensione di vecchiaia, che varia a seconda delle circostanze personali e dei requisiti specifici.

Tuttavia, per chi non ha mai lavorato o non ha accumulato contributi sufficienti, esistono misure assistenziali che garantiscono un reddito minimo per vivere dignitosamente in età avanzata o in situazioni di difficoltà. L’Assegno Sociale è una prestazione di natura assistenziale rivolta a persone di almeno 67 anni che non hanno accesso alla pensione contributiva.

Per richiedere l’Assegno Sociale, è necessario essere residenti in Italia e avere un reddito personale al di sotto di determinate soglie stabilite annualmente. Per il 2024, il limite di reddito è di 6.947,33 euro per persone sole e 13.182,78 euro per coniugati. L’importo mensile dell’Assegno Sociale è di 534,41 euro per 13 mensilità all’anno, con un aumento a 200,64 euro al compimento dei 70 anni. L’Assegno Sociale non è reversibile ai familiari superstiti ed è destinato a garantire un sostegno economico a chi si trova in una situazione di bisogno.

Pensioni d’invalidità civile: una risorsa cruciale per chi vive con disabilità e bassi redditi

Per coloro che si trovano in queste condizioni, ottenere un sostegno economico regolare può fare la differenza nel garantire una vita dignitosa e il necessario supporto per affrontare le sfide quotidiane legate alla salute e al lavoro. Per coloro che presentano problemi di salute e basso reddito al di sotto dei 67 anni, lo Stato riconosce pensioni d’invalidità civile, esentasse, che vengono adeguate annualmente in base al costo della vita.

Queste pensioni forniscono un sostegno mensile significativo a persone con ridotta capacità lavorativa a causa di malattie o disabilità. È importante sottolineare che al compimento dei 67 anni, la pensione d’invalidità civile si trasforma automaticamente in Assegno Sociale, garantendo un sostegno continuativo anche in età avanzata.

Sebbene non sia possibile ottenere una pensione senza aver maturato contributi previdenziali, esistono diverse misure assistenziali che garantiscono un reddito minimo a chi si trova in una situazione di bisogno economico o ha difficoltà nel lavoro a causa di problemi di salute. Queste prestazioni sono fondamentali per garantire un tenore di vita dignitoso e l’accesso ai servizi essenziali per gli anziani e le persone con disabilità.