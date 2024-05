Ilary Blasi torna dal chirurgo? Una foto svela la verità: cosa ha fatto al viso

Ilary Blasi sta facendo parlare di sé per un particolare del viso. Si è rifatta ancora? Ecco tutta la verità sulla ex conduttrice.

Ilary Blasi ha fatto parlare tantissimo di sé dopo il divorzio dall’ex calciatore Francesco Totti. Una separazione molto tormentata, fatta di accuse e lotta per il patrimonio. La showgirl ha scritto un libro e fatto un documentario per raccontare il suo punto di vista riguardo al matrimonio e poi il divorzio con uno dei calciatori più influenti della storia del calcio italiano. L’ex letterina di Passaparola ha ricevuto un grande sostegno dal pubblico.

Tuttavia, l’ex conduttrice ha anche tantissimi haters, che l’accusano di aver messo in piazza gli affari di famiglia solo per lucrare e di essere troppo rifatta. Queste sono le accuse principali volte alla ex conduttrice, ex perché in televisione non la si vede più in quanto ha intrapreso progetti diversi. Infatti, la Blasi è stata sostituita da Vladimir Luxuria per la conduzione dell’Isola dei Famosi e sono ben due edizioni che non conduce il Grande Fratello, dato in mano ad Alfonso Signorini.

Ilary Blasi di nuovo dal chirurgo: ecco cosa si è rifatta

Torniamo alle accuse di chirurgia estetica. Se si guarda indietro nel tempo si noterà che Ilary Blasi appare molto diversa. Certamente stiamo mettendo a confronto le foto di quando aveva 20 anni con quelle di una splendida 40enne, ma se si guarda attentamente si può notare come l’ex conduttrice Mediaset si è rifatta le labbra, la mascella e si è tirata il viso, come se avesse fatto un lifting facciale e sicuramente anche i denti. Ovviamente sono solo ipotesi in quanto lei non ha confermato gli interventi.

Un intervento però lo ha confermato ed è il microneeding e il trattamento agli esosomi. Ma di cosa si tratta? Serve a prevenire l’invecchiamento cutaneo e mantenere la pelle dall’aspetto luminoso, elastico e giovane. Si tratta di un trattamento che stimola la produzione di acido ialuronico, che dopo i 40 anni comincia a calare per effetto dell’invecchiamento cellulare. Ilary Blasi ci tiene tantissimo alla sua pelle e si cura molto, come ovviamente tutti hanno notato.

In questo caso Ilary Blasi ha citato i medici che l’hanno sottoposta al miracoloso trattamento per avere una pelle perfetta anche a 42 anni. I follower hanno sicuramente apprezzato gli effetti straordinari di questo nuovo trattamento estetico, che non è invasivo ma molto naturale.