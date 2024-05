Sonia Bruganelli, serata molto particolare con Maddalena Corvaglia: hanno fatto qualcosa di veramente insolito

Sonia Bruganelli incontra l’ex Velina Maddalena Corvaglia e le due hanno passato una serata molto insolita. Ecco cosa hanno combinato.

Sonia Bruganelli è un volto televisivo diventato molto popolare negli ultimi anni. Nonostante fosse già conosciuta nel piccolo schermo, la sua fama arriva solo pochi anni fa quando ha lavorato come opinionista del Grande Fratello. Tuttavia, ha sempre agito dietro le quinte come scout di personaggi per Ciao Darwin e Avanti un Altro. Oltre al suo lavoro in tv è conosciuta per essere la ex di Paolo Bonolis e un’imprenditrice.

L’opinionista è un personaggio molto schietto che piace o non piace al pubblico, ma che è riuscita a conquistare la fama grazie alla sua personalità forte. La Bruganelli si è dimostrata molto adatta come personaggio del piccolo schermo e i follower le hanno riconosciuto questo. La 50enne è stata chiamata anche per l’Isola dei Famosi proprio per la sua professionalità nel ruolo di opinionista di reality.

Sonia Bruganelli e la serata speciale con l’ex velina Corvaglia

Sonia Bruganelli frequenta tantissimi vip e conosce da anni il mondo della televisione. Dopo una carriera iniziale come modella, grazie alla sua bellezza e il volto angelico, la ex di Paolo Bonolis si è buttata nel piccolo schermo e nel mondo dell’imprenditoria. Il suo matrimonio con il conduttore di Avanti un altro è stato molto intenso e ancora oggi sono rimasti molto amici. Oggi però la Bruganelli si gode la vita e organizza serate con amiche famose.

Recentemente Sonia ha organizzato una serata particolare con Maddalena Corvaglia. Quest’ultima ha lavorato per tre stagioni a Striscia la notizia con Elisabetta Canalis. Le due sono state una delle coppie di Veline più popolare del tg satirico di Canale 5 e anche se non sono più amiche il pubblico le ricorda ancora insieme. Maddalena è molto amica di Sonia Bruganelli ed entrambe hanno organizzato una serata creativa. L’opinionista ha pubblicato una storia che mostra pennelli e tele.

Entrambe si sono messe a dipingere come mostra la foto nella storia, dove tutto il materiale per dipingere è apparecchiato assieme a qualcosa da stuzzicare durante il lavoro. La storia mostra che Sonia Bruganelli e Maddalena Corvaglia si sono date all’arte insieme e questo ha incuriosito i fan che vogliono sapere cosa stanno combinando le due vip insieme. La loro passione è infatti inedita, in quanto Sonia Bruganelli non aveva mai fatto sapere ai suoi fan che ama l’arte ed è molto creativa. Nemmeno Maddalena Corvaglia, che è molto amata tra le famose ex veline del tg satirico di Canale 5.