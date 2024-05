Carta di imbarco sul cellulare addio, in questi aeroporti non si potrà più accedere in questo modo

Scopri quali aeroporti non accettano la carta d’imbarco digitale con Ryanair e come evitare inconvenienti durante il check-in

Nell’era digitale, sempre più viaggiatori optano per la comodità e l’ecologia della carta d’imbarco digitale, mostrandola direttamente sul proprio smartphone. Tuttavia, non in tutti gli aeroporti questa pratica è accettata, e ci sono specifiche restrizioni da tenere in considerazione, soprattutto per i passeggeri che viaggiano con Ryanair, una compagnia low-cost molto popolare in Italia.

Ryanair ha comunicato che alcuni aeroporti non accettano la carta d’imbarco digitale, imponendo la necessità di avere la versione cartacea per poter salire sull’aereo. Vediamo quali sono questi aeroporti e le ragioni dietro la limitazione. Secondo il sito web ufficiale di Ryanair, la carta d’imbarco digitale non è accettata negli aeroporti di Turchia, Marocco e Tirana (Albania). Queste restrizioni potrebbero essere dovute a normative locali specifiche. Ad esempio, per i voli di altre compagnie non sembrano esserci divieti simili in Turchia. Tuttavia, per i voli dal Marocco, di solito è richiesta la carta d’imbarco cartacea.

Coloro che partono da questi aeroporti possono effettuare il check-in online, ma devono stampare la carta d’imbarco per il volo di ritorno con Ryanair. È essenziale avere la carta d’imbarco cartacea per i voli in partenza da questi aeroporti, poiché la versione digitale non è accettata. Le comunità di viaggi online spesso forniscono consigli su dove stampare il documento rapidamente in caso di necessità.

Consigli utili ed efficaci per viaggiare senza carta d’imbarco digitale: evita problemi al check-in!

Al di fuori di queste eccezioni, Ryanair consente l’uso della carta d’imbarco digitale negli altri aeroporti in cui opera. È possibile visualizzare il documento digitale tramite l’app Ryanair o un file PDF scaricato dal sito web dopo aver completato il check-in online.

Per evitare inconvenienti, è consigliabile stampare la carta d’imbarco cartacea con anticipo prima di recarsi all’aeroporto. In questo modo, anche se la carta d’imbarco digitale non è ammessa, si avrà sempre il documento necessario per salire a bordo. In conclusione, mentre la tecnologia offre molte comodità ai viaggiatori, ci sono ancora alcune limitazioni e regolamenti da considerare quando si utilizzano servizi digitali come la carta d’imbarco online.

Per i passeggeri di Ryanair che viaggiano verso Turchia, Marocco o Tirana, è fondamentale avere una versione cartacea della carta d’imbarco per evitare problemi all’aeroporto. Tuttavia, per la maggior parte delle altre destinazioni, la carta d’imbarco digitale è pienamente accettata e consente un processo di imbarco più rapido ed ecologico. Rimanere informati sulle politiche delle compagnie aeree e delle destinazioni è essenziale per garantire un viaggio senza intoppi.