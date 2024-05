“Devo operarmi”: l’ex gieffina choc, l’annuncio che spaventa – Video

“Devo operarmi”, le dichiarazioni social dell’ex gieffina spaventano in fan. Un annuncio inaspettato che giustifica il momento no degli ultimi giorni.

Volto noto al pubblico per aver partecipato a Temptation Island in veste di single e all’ultima edizione del Grande Fratello ha fatto un annuncio choc sui social: “Non sono giù, sono preoccupata: devo operarmi”. Le dichiarazioni dell’influencer hanno preoccupato i fan che fin da subito le hanno manifestato affetto e solidarietà.

Lei è un personaggio che nella casa di Cinecittà ha rivelato una personalità inaspettata, ed è riuscita a convincere il pubblico della sua sincerità. Anche se ha conquistato la popolarità nel ruolo di tentatrice, uscendo dal reality dei sentimenti insieme ad uno dei fidanzati, si è rivelata una persona sincera e a volte fragile. Inoltre ha saputo fare un passo indietro dopo aver capito di non essere più la preferita. Nel Grande Fratello si è avvicinata ad un dei gieffini e oggi i due si stanno vivendo lontano dai riflettori.

Lei è Greta Rossetti, volto apprezzato dell’ultima edizione del GF. Molto attiva sui social, Greta è un influencer a tutti gli effetti. Nei giorni scorsi ha condiviso alcuni suoi stati di animo: è apparsa giù di tono e apparentemente triste. I fan le hanno chiesto cosa le stesse succedendo e l’ex gieffina non ha potuto fare a meno di dare spiegazioni. La Rossetti ha rivelato di non stare bene, e che presto dovrà operarsi.

Greta Rossetti: “Soffro di endometriosi, ho un dolore…”

“Mi dite che ho la faccia triste. Non sono triste, però ho scoperto che devo operarmi a una cisti” ha esordito l’ex gieffina. Greta è apparsa preoccupata e molto in ansia. Ha poi aggiunto: “Soffro di endometriosi, la cisti si è ingrossata e mi fa molto male. Ho fatto il controllo medico e mi hanno detto che devo operarmi subito. Va a comprimere il nervo della gamba, ho un dolore incredibile. Finché non mi opero, non sono tranquillissima”.

L’ex tentatrice ha chiesto poi ai fan se qualcuno avesse lo stesso disturbo e come ha affrontato la malattia. L’endometriosi è una patologia molto diffusa, di cui non si parla spesso, che causa dolori intensi. Inoltre per molte donne che ne soffrono è debilitante e il più delle volte occorre intervenire chirurgicamente.

A quanto pare Greta ne soffre da tempo, e ora ha una cisti che va rimossa perché le crea forti dolori alla gamba. I fan le hanno manifestato la loro solidarietà e l’hanno incoraggiata ad affrontare il tutto con serenità: tutto andrà bene e presto sarà solo un ricordo.