Benedetta Parodi mostra l’arredamento della casa di sua madre: uno stile davvero unico

Benedetta Parodi mostra l’arredamento da sogno della casa di sua madre. Come ha arredato la casa? In uno stile davvero unico.

Benedetta Parodi è una delle conduttrici più amate della televisione. Conosciuta soprattutto per il suo talento ai fornelli, l’ha portata a condurre moltissimi programmi di cucina, una delle sue passioni preferite. Come sua sorella Cristina, la carriera comincia da giovane come giornalista e poi dopo Studio Aperto diviene il volto popolare di “Cotto e mangiato” che l’ha resa molto celebre.

Da allora la sua passione per la cucina la porta ad abbandonare il suo lavoro da giornalista per condurre importanti rubriche culinarie come “I menù di Benedetta”, “Bake off Italia” e scrivere libri dedicati all’argomento. Benedetta è molto seguita sui social dove delizia o follower con la cucina. Il suo profilo Instagram è molto seguito e conta milioni di seguaci che seguono e apprezzano Benedetta Parodi, seguendola dagli esordi.

Benedetta Parodi mostra la casa della mamma: è uno spettacolo!

Recentemente Benedetta Parodi ha aperto la porta di casa di sua mamma Laura. La madre della conduttrice ha 78 anni e ha un legame molto speciale con le figlie Cristina e Benedetta. Quello che ha lasciato senza parole è una foto che ha mostrato la figlia minore ai suoi fan, i quali sono rimasti a bocca aperta. È indubbio che i gusti di mamma Laura sono identici a quelli di sua figlia Benedetta, che ha buon gusto nell’arredare la sua casa.

La mamma di Benedetta Parodi ha colpito i follower della figlia per il suo buon gusto nell’arredare la casa. Particolare è la sua cucina, molto originale, con un lavandino in marmo che rispecchia un gusto antico e allo stesso tempo molto elegante e semplice. Nella sua cucina sono appesi molti piatti d’epoca blu e il pavimento è in cotto, mentre la parete ha piccole mattonelle bianche. Ogni particolare della cucina si abbina con il suo lavandino.

Nel mostrare la meravigliosa stanza di mamma Laura ha scritto: “la bellezza del lavandino di mia mamma”. La foto ha conquistato tutti, giovani e meno. Come sua figlia, Laura Parodi ama tantissimo la cucina e questa è la stanza che più preferisce della casa. È questo il motivo per cui la donna ha avuto un buon gusto incredibile nell’arredarla.