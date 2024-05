NFC sai veramente a che cosa serve e cos’è? Ecco tutto quello che devi sapere per trarne dei vantaggi

L’NFC è una tecnologia che, se utilizzata correttamente, può semplificare molti aspetti della vita quotidiana.

Nel mondo della tecnologia, alcune innovazioni trasformano radicalmente il nostro modo di vivere e interagire con gli oggetti quotidiani senza che neanche ce ne accorgiamo. Una di queste è la NFC, sigla che sta per l’ingelse “Near Field Communication”. Questa tecnologia, ormai presente nella maggior parte degli smartphone moderni, rende possibili interazioni prima impensabili.

Ma cos’è esattamente l’NFC e perché dovresti interessartene? Se pensi che il suo utilizzo si limiti a pagare il caffè senza tirare fuori il portafogli, potresti rimanere sorpreso dall’ampiezza delle sue applicazioni.

L’applicazione più nota dell’NFC è sicuramente la possibilità di effettuare pagamenti contactless. Questa funzione, supportata da servizi come Google Pay e Apple Pay, consente di realizzare transazioni finanziarie senza bisogno di contanti o carte fisiche. Basta avvicinare lo smartphone a un terminale di pagamento abilitato NFC per completare l’acquisto, una comodità che rende i pagamenti più veloci e sicuri. Capire bene cos’è l’NFC e come sfruttarlo al meglio può però arricchire notevolmente l’esperienza tecnologica quotidiana di molti utenti.

Oltre i semplici pagamenti: cosa si può fare con l’NFC

Uno degli utilizzi primari dell’NFC è lo scambio di dati. A differenza del Bluetooth, con l’NFC non è necessario un processo di abbinamento o accoppiamento complicato: basta avvicinare due dispositivi compatibili per trasferire foto, contatti, documenti e altro ancora in modo rapido e sicuro. Questa funzione si estende anche a fotocamere e stampanti, permettendo ad esempio di stampare documenti o foto direttamente dallo smartphone senza necessità di cavi o configurazioni complesse.

L’NFC facilita anche il pairing con dispositivi audio come cuffie, altoparlanti e soundbar. Attivando l’NFC e avvicinando lo smartphone al dispositivo audio, si può stabilire una connessione Bluetooth in modo istantaneo, eliminando la necessità di navigare tra le impostazioni o inserire codici di accesso.

L’NFC offre soluzioni innovative anche nell’ambito dell’autenticazione e dell’accesso sicuro a dispositivi e servizi online. Carte e dispositivi USB con chip NFC possono essere utilizzati per autenticare l’accesso a computer, reti aziendali o servizi bancari online, offrendo un livello di sicurezza elevato e una notevole comodità d’uso.

Ad esempio, l’NFC gioca un ruolo chiave nella digitalizzazione dei servizi pubblici, facilitando il processo di ottenimento dello SPID. Utilizzando uno smartphone e un documento di identità elettronico, è possibile completare il riconoscimento richiesto per lo SPID in modo rapido e senza complicazioni, dimostrando come l’NFC possa contribuire significativamente alla semplificazione delle interazioni con la pubblica amministrazione.