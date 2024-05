In amore devi evitare le donne di questi segni: sono le più violente dello Zodiaco

Tutto è lecito in guerra e in amore ma alcune donne possono anche diventare pericolose. Attento a quelle di questi segni zodiacali.

Quando iniziano a frequentare qualcuno in molti sperano di capire grazie all’Astrologia se sia o meno destino che la relazione evolva. Ci sono infatti delle accoppiate fra i segni zodiacali che sembrano destinate a diventare grandi amori e altre che sembrano condannate in partenza. Ma se sei in cerca di una compagna dolce ci sono dei segno dello Zodiaco da escludere a priori.

Tra le ragazze infatti come tra gli uomini non mancano le personalità che hanno una certa propensione alla violenza. Più che di donne violente sarebbe corretto definirle determinate, perché pronte a sfidare chiunque per raggiungere i propri obiettivi, siano essi sentimentali o lavorativi. Non tutti però apprezzano questo tipo di personalità, e anzi vorrebbero evitarla.

Conoscendo una donna prima o poi questa rivela il suo vero carattere, ma per essere prudenti c’è un particolare a cui fare attenzione. Secondo le stelle ci sono dei segni zodiacali sotto i quali è frequente che nascano donne violente e votate al controllo. Senza voler partire prevenuti, se non altro saperlo aiuterà a non sorprendersi in seguito.

Le donne di questi segni sono le più violente dello Zodiaco

Partiamo dalle ragazze che senza ombra di dubbio sono le più determinate e toste che si possano trovare, quelle nate sotto l’Ariete. Hanno un animo aggressivo che manifestano sin da piccole e non si fanno problemi a iniziare delle discussioni con il partner se qualcosa non le convince. Tende a scaldarsi presto, ma sa come trovare delle soluzioni dopo un primo scatto d’ira.

Ma se le ragazze dell’Ariete sanno farsi valere, di fronte a quelle del segno del Leone c’è quasi da avere paura. Si tratta di donne violente nell’animo, che oltretutto faticano davvero a trattenersi di fronte a una situazione o anche solo un dettaglio che non è di loro gusto. Sanno essere vivaci e solari quanto aggressive e narcisiste, tanto che rendono difficile riuscire a ragionare con loro.

Infine non ci si può dimenticare delle donne del Toro, anch’esse bombe a orologeria pronte a esplodere quando qualcosa va contro i loro desideri. Sanno essere irremovibili e spesso è impossibile riuscire a raggiungere un compromesso. Uscire dalla propria comfort zone è una delle situazione che più le porta a essere violente.