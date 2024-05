Valentina Vignali, terribile disavventura a Bangkok: ha rischiato grosso con un serpente

A Bangkok succede l’incredibile a Valentina Vignali. La disavventura con un serpente non se la dimenticherà mai più.

La nota cestista nostrana ha pubblicato un video di cui il protagonista è stato un animale molto pericoloso, ossia un serpente. Ciò che ha detto e mostrato Valentina Vignali ha immediatamente sconvolto tutti i suoi follower e non poteva essere altrimenti. Infatti, la ragazza ha rischiato proprio grosso e ciò che le è capitato non lo dimenticherà mai più nella sua vita (e forse non lo faremmo neanche noi).

Poteva sembrare la scena di un film d’avventura, uno di quelli in cui il protagonista è un’avvincente Harrison Ford in Indiana Jones, invece è avvenuto realmente. Infatti, Valentina Vignali ha dovuto fare i conti con un serpente che è stato visto mentre faceva qualcosa di sconvolgente. La ragazza si trovava su un battello mentre faceva una gita turistica su un canale che si trova a Bangkok.

Per quei pochi che non la conoscessero, stiamo parlando della cestista che milita tra le fila della Virtus Pavona. Non solo, è nota anche nel mondo della moda e in quello dello spettacolo, giacché ha preso parte a Miss Italia e a tanti altri programmi televisivi come Mattino Cinque e Domenica Live. Inoltre, è ben nota ai più per le sue tante apparizioni in varie pubblicità, ma anche per aver posato per la rivista GQ.

Valentina Vignali, il serpente ha sconvolto la sua giornata

In una storia pubblicata da parte della cestista su Instagram viene descritto da lei stessa per filo e per segno cosa le è successo. Valentina Vignali è apparsa parecchio sconvolta davanti alla telecamera, con la quale stava girando un video mentre si trovava su un battello per svolgere una gita.

La modella aveva inizialmente mostrato ai suoi follower il viaggio in aereo effettuato, ovviamente, in primissima classe. Dopodiché, ha condiviso alcune immagini di Bangkok, tra cui alcune registrate all’interno di un ristorante. Infine, ha girato un video mentre stava svolgendo una gita su un battello, più precisamente sul fiume Chao Phraya; ma ciò che le è successo dopo è stato molto preoccupante.

Infatti, Valentina Vignali è apparsa sconvolta dinanzi alla telecamera, dicendo le seguenti parole: “Non potete capire cosa mi sia successo”. Infine, ha descritto un evento paurosissimo: “Stavamo passando sotto un ponte, è passato un serpente su di esso ed è caduto prima sul battello e poi è finito in acqua”. Il serpente è passato vicinissimo alla sua faccia per poi finire nel fiume, il quale ospita diversi coccodrilli.