WhatsApp aggiunge una funzione pensata per i contatti con cui chatti di più: non lo saprà nessuno

WhatsApp sta per aggiungere una funzione dedicata ai contatti dimenticati. Che cosa dobbiamo aspettarci ora?

Meta si preoccupa sempre di tenere aggiornata la sua applicazione preferita. Desidera che gli utenti che la usano siano accontentati. Per questo motivo vengono rilasciati degli aggiornamenti che modificano o introducono nuove funzioni. Tenersi informati su questo genere di update è molto importante dopotutto. Adesso dovremo farlo assolutamente per via di una nuova funzione che presto verrà introdotta su WhatsApp.

Ormai è da diverso tempo che WhatsApp si sta concentrando sulle chat del servizio. Gli utenti vogliono ricevere delle funzioni che siano in grado di migliorarle. Ma mai qualcuno si sarebbe aspettato di vedere un aggiornamento del genere. In particolar modo sappiamo che la patch sarà dedicata alle chat “dimenticate”, cioè quelle a cui non rivolgiamo più la nostra attenzione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Noi sappiamo che WhatsApp vorrebbe introdurre una funzionalità di preferenza per la scheda chiamate. Ha intenzione di migliorare il processo di definizione delle priorità e accesso a contatti e gruppi importanti. Per fare tutto questo basterà visitare la scheda delle chiamate. Effettuare una telefonata dovrebbe diventare molto più semplice per l’appunto. Ciò significa che trovare persone sarà più facile rispetto a prima.

WhatsApp, non ci dimenticheremo più di alcune chat: merito della nuova funzione

La nuova funzione permetterà a tutti gli utenti di aggiungere, riordinare o rimuovere i propri contatti e gruppi preferiti. Lo si potrà fare dalle impostazioni dell’app in un battito di ciglia. Così facendo la gestione dei contatti sarà immediata e meno macchinosa. E lo stesso vale anche per i gruppi preferiti situati nella scheda chiamate. Molti utenti si dimenticano di alcune chat, motivo per cui questa funzione può servire. Potrebbe correggere un problema bello grosso e che fino ad ora è rimasto irrisolto.

Grazie a questa funzione l’esperienza su WhatsApp verrà migliorata del tutto. Dobbiamo soltanto avere pazienza e aspettare che l’aggiornamento esca regolarmente. In questo modo potremo finalmente usare la funzione e ottenerne i benefici. Questo è ciò che c’è da sapere per quanto riguarda la prossima novità del servizio.

Per il momento è in fase di sviluppo e ci vorrà diverso tempo prima che venga lanciata effettivamente. Sarà disponibile più avanti a quanto pare. Vale la pena attendere dato che questa volta hanno realizzato qualcosa di importante.