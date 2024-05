Bonus allarmi e sistemi di videosorveglianza: come richiederli e quanti soldi ci sono a disposizione

In arrivo un nuovo bonus per i sistemi di videosorveglianza e allarmi. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’Italia, si sa, versa in condizioni economiche disastrose. La crisi dilaga sempre più e a pagarne le conseguenze sono i cittadini, travolti dalla povertà. Proprio per questo lo Stato si è mosso ormai da diversi mesi a questa parte, stanziando bonus e agevolazione in loro aiuto. Soltanto nell’ultimo anno saranno stati emessi più di 50 bonus a favore dei cittadini.

Oggi è in arrivo un nuovo bonus per i sistemi di videosorveglianza e allarmi. Ma di cosa si tratta? E come presentare richiesta? Se queste e tante altre sono le domande che ti stai ponendo, sei nel posto giusto. Eccoti svelato il tutto nei minimi dettagli.

Bonus allarmi e videosorveglianza: ecco come ottenerlo

Nel 2024 vi è la possibilità per i cittadini italiani, sia che si tratti residenti che di non residenti, di beneficiare del bonus detrazioni allarmi, videocamere e sistemi sorveglianza. Le detrazioni poi vengono calcolate nel 730. Questa nuova misura viene confermata anche dalla Legge di Bilancio.

Questo incentivo fiscale è destinato all’installazione di sistemi di sicurezza domestica, è fruibile sia dai proprietari degli immobili che dai titolari di diritti di godimento: affittuari, locatari, soci di cooperative e imprenditori individuali. Ma il Bonus è disponibile solo per i soggetti che ne soddisfano i requisiti.

Il bonus allarmi, videocamere e sistemi sorveglianza 2024 copre una vasta gamma di spese legate alla sicurezza, quali: l’installazione di sistemi d’allarme, l’acquisto di grate per finestre, porte blindate o rinforzate, serrature avanzate, spioncini, rilevatori di effrazione, saracinesche, tapparelle metalliche, vetri antisfondamento e casseforti a muro. Oltre che all’acquisto di sistemi di videosorveglianza quali ad esempio videocamere da interno ed esterno.

Il bonus allarmi, videocamere e sistemi sorveglianza per casa prevede una copertura massima di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Il beneficio consiste in una detrazione fiscale del 50% sulle spese sostenute per l’installazione di sistemi di sicurezza o allarmi. Inoltre tale beneficio viene restituito nel corso di dieci anni.

Ricordiamo però che per l’installazione di telecamere e sensori, la detrazione si applica soltanto ai costi di installazione ed esclude dunque le spese fatte per i servizi di vigilanza. Questo è tutto ciò che c’è da sapere in merito ma per ulteriori delucidazioni e informazioni in merito puoi contattare i rispettivi canali telematici.