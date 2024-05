Chiara Ferragni come Fedez: notte folle, a Los Angeles beccata così

Ecco com’è stata beccata poche ore fa Chiara Ferragni, altro che lacrime e dolore. Le immagini della fashion influencer parlano da sole.

L’influencer più importante del globo, definita da Forbes come la brand ambassador in cima alla classifica in quanto a influenza e seguito, da qualche mese a questa parte sta attraversando un periodo drammatico, dovuto allo scandalo del pandoro gate e alla crisi coniugale.

Dopo i pianti, l’assenza dai canali social, le dichiarazioni online e quelle in tv piene di sofferenza e pentimento, Chiara Ferragni ha deciso che è arrivato il momento di lasciarsi alle spalle i momenti bui, e a quanto pare è decisa a ricominciare: ecco com’è stata sorpresa in un locale di Los Angeles.

Chiara Ferragni, com’è stata sorpresa la fashion influencer

Chiara Ferragni e Federico Lucia non fanno più coppia fissa, e questo ormai si sa bene già da qualche mese. Dopo i dubbi sorti ai fan più attenti, che hanno notato per primi che tra i due ci fosse maretta infatti, i giornali di gossip e cronaca rosa avevano cominciato a parlare di probabile crisi coniugale. Dopo sono arrivati i segni di rottura. A quel punto sia Fedez che Chiara Ferragni hanno deciso di confermare i rumors. Quando la notizia è diventata ufficiale è stata per tutti un fulmine a ciel sereno, che ha lasciato senza parole sia i sostenitori che gli haters della celebre coppia.

Tutti e due sono stati invitati in tv, Chiara Ferragni nel salotto di la Nove di Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa, e Fedez su Rai 2 a Belve, programma condotto dalla giornalista Francesca Fagnani. Così sia il rapper che l’influencer hanno confermato di essersi detti addio. La favola romantica della sfavillante vita dei Ferragnez sembra davvero giunta al capolinea, anche se tanti sperano e credono che questo non sia l’ultimo capitolo della fiaba.

Mentre si attende che l’iter del divorzio cominci, Fedez è stato visto in compagnia di diverse donne, tik toker, influencer amiche vecchie e nuove. Federico ha spiegato che sono solo conoscenze. Il cantante ha ripreso a fare, per certi versi, la vita che faceva prima del matrimonio, tra viaggi e serate con gli altri artisti della scena rap. Anche Chiara Ferragni, a quanto pare, ormai ha deciso di ricominciare a divertirsi. Proprio poche ore fa infatti, è stata beccata a ballare in un locale notturno a Los Angeles. A filmare la serata da sballo sono stati gli amici con cui ha trascorso delle ore di pura spensieratezza e divertimento, Chiara Biasi e Manuele Mameli.