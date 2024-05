Uomini e Donne, indiscrezione bomba su Gaia e Daniele dopo la scelta: il programma trema

Sono emerse alcune indiscrezioni che metterebbero in dubbio la veridicità del trono di Daniele Paudice in merito alla sua scelta

Con l’avvicinarsi della conclusione dell’edizione 2023/2024 di Uomini e Donne, i fan sono in fermento, pronti a scoprire quale sarà la scelta finale di Daniele Paudice tra le due corteggiatrici, Gaia Gigli e Marika Abbonato. Tuttavia, una segnalazione sui social media ha scatenato dubbi e speculazioni riguardo a una possibile conoscenza pregressa tra Daniele e Gaia.

Amedeo Venza, noto influencer del mondo del gossip, ha condiviso su Instagram un articolo che afferma che Daniele e Gaia si sarebbero già incontrati prima del programma. Questa indiscrezione ha scatenato una serie di discussioni online, soprattutto alla luce di alcune voci riguardanti presunti “like” dati da Daniele a vecchie foto di Gaia su Instagram.

Scelta fatta a Uomini e Donne, ma emergono sospetti

L’edizione attuale di Uomini e Donne si avvicina alla sua conclusione, con Daniele Paudice, il tronista, pronto a fare la sua scelta. La registrazione della scelta è già stata fatta e gli spoiler hanno annunciato che il ragazzo napoletano è uscito dallo show con Gaia. Tuttavia, proprio sulla neo coppia sono emerse indiscrezioni riguardanti una possibile loro conoscenza pregressa prima del programma.

Durante il percorso nel programma, Daniele si è avvicinato in modo significativo a Gaia, selezionandola tra le varie corteggiatrici e confessando di sentirsi particolarmente legato a lei. Il loro rapporto però è andato in crisi quando il tronista ha deciso di conoscere anche Marika Abbonato, con la quale ha instaurato fin da subito una forte attrazione fisica, culminata in un bacio appassionato che ha indispettito Gaia.

Il confronto tra Gaia e Marika ha portato a un litigio, durante il quale Gaia ha rivolto a Marika delle parole pesanti, definendola una ragazza “facile”. Questo comportamento ha sollevato qualche critica sui social, sia per l’accusa in sè poco carina, sia per essere apparsa troppo esagerata, considerando che Gaia e Daniele si conoscono solo da poco tempo.

A rendere il tutto ancora più sospetto sono i like che gli utenti hanno notato, messi da parte di Daniele ad una foto di Gaia risalente a ottobre 2023. Questo dettaglio, portato all’attenzione da Amedeo Venza e condiviso sulle stories, ha innescato non poche critiche tra i fan del programma.

“A me è arivata la notizia già dal primo giorno che è apparso sul trono! Ma non c’ho dato peso perchè non sapevo manco chi fosse..comunque ritorniamo al solito discorsco che sono degli ingrati.” Scrive l’esperto di gossip su uno screenshot.

L’ipotesi che Daniele e Gaia si conoscessero prima del programma non metterebbe sotto una buona luce il celebre dating show di Maria De Filippi. Tuttavia la redazione di Uomini e Donne non ha fatto alcun riferimento a questa segnalazione durante le registrazioni dello show, sembrando fidarsi completamente di Daniele e delle sue affermazioni.