Instagram diventa magico: ecco cosa puoi fare ora con le tue storie personali

Anche voi amate postare tante storie su Instagram? Allora è il momento di sapere che cosa potete fare adesso. Ecco qual è la novità sorprendente

Con l’avvento dei social il mondo ha preso di certo una strada del tutto nuova, possiamo dire che ha attuato una vera e propria rivoluzione. Come si faceva un tempo? Quando non esistevano gli strumenti tecnologici e la società non sentiva il bisogno che sente adesso: così forte, così urgente come quello di condividere.

In effetti sembra essere diventato proprio questo il verbo che fa anche da mantra agli esseri umani del nostro tempo. La nostra vita privata, così tanto importante, in realtà non dovrebbe essere più tanto privata.

Ma da dove nasce e scaturisce questa necessità talmente nuova di “pubblicizzare” tutto o quasi degli avvenimenti della nostra vita? Molti si chiedono se ne vale davvero la pena, ma soprattutto si chiedono se alle altre persone, ai così detti e conosciuti follower che si trovano per volontà o per casualità a seguire le nostre vicende, interessa sul serio assistere a tutto quello che ci accade e ci rappresenta. Qualcuno potrebbe dire di si, qualcun altro di no, ma la verità rimane, le storie di Instagram rimangono e sono sempre di più.

La novità che riguarda le storie private di Instagram: cosa si può fare

Instagram dunque non smette mai di mutare, di aggiornarsi e di rendersi sempre più magico e fruibile per tutti. Le novità al riguardo sono tante e sono sempre dietro l’angolo. Conosciamo bene o male tutti le funzionalità delle storie e quante siano ad oggi le possibilità e le opzioni disponibili quando si vuole caricare una storia, ma forse non sappiamo proprio tutto.

Infatti ora con l’adesivo Add your music, aggiungi la tua musica, si avrà la possibilità di attivare dei thread che saranno resi pubblici di tutte quelle che sono le canzoni più amate ed ascoltate. In questo modo infatti, sarà possibile fare quello che molti sognano di fare da tempo: condividere i brani prediletti con tutti gli amici e i follower, che a loro volta potranno dare una risposta immediata attivando a loro volta i loro pezzi musicali del cuore.

Altri adesivi come Frames permettono inoltre di rendere una foto su Instagram come un’istantanea quando si muove il cellulare. Cutouts invece sa rendere tutte le foto e i video in adesivi personali che si potranno applicare in ogni momento alle storie. Reveal invece mostra storie nascoste.