“Non ci sono più”, triste svolta per Endless Love: lo spoiler turco sconvolge tutti

Endless Love, lo sconvolgente spoiler ha lasciato tutti allibiti. I prossimi episodi saranno caratterizzati da una tristezza profonda.

Ogni personaggio della soap opera turca è in grande pericolo per via dei vari fatti che si susseguono di puntata in puntata. I protagonisti principali di Endess Love, Nihan e Kemal, stanno facendo di tutto pur di stare insieme e liberare la donna dalle grinfie del marito. Quest’ultimo, però, sta cercando di mettere in mezzo alla questione chiunque sia intorno a loro, in special modo i famigliari.

Lo fa mettendo a rischio la loro vita, spesso minacciata dalle malvagie strategie che riesce a portare a termine grazie al sostegno dei suoi scagnozzi. Fra i personaggi che stanno rischiando di più ci sono Ozan, fratello di Nihan, e Onder, il padre dei due. Ma anche Layla, zia della ragazza, è sempre più a rischio, giacché Emir è venuto a conoscenza dell’amicizia che la donna ha con Kemal.

L’ingegnere, dal canto suo, sta svolgendo delle indagini autonomamente e senza avvisare la polizia, seguendo delle vie non convenzionali. Nelle ultime puntate abbiamo potuto vedere quanto le mire di Emir possano essere pericolose, anche perché Kemal è stato colpito a tradimento ed è finito in ospedale.

Endless Love, anticipazioni tristissime per i prossimi episodi

Per la famiglia di Nihan ci sarà una serie di bruttissime notizie da dover affrontare. Infatti, la vita dei componenti è sempre più minacciata da parte di Emir, pronto a tutto pur di avere Nihan, sempre con l’inganno, tutta per sé. Ozan è già rimasto incastrato in un omicidio, mentre Onder è stato investito da un’auto, fatti avvenuti proprio per mano del potente uomo d’affari.

La seconda stagione, infatti, vedrà Ozan e Onder vittime ancora una volta delle mire di Emir, giacché i due moriranno. Il primo verrà portato in carcere per l’omicidio di Linda, ma poi verrà trasferito d’urgenza in ospedale per un avvelenamento. Infine, morirà per sua stessa mano dentro la stanza d’ospedale.

Onder, invece, morirà d’infarto non appena vedrà il figlio impiccato e tutto ciò sconvolgerà la famiglia Sazin profondamente. Intanto, questo grande dolore porterà Leyla e Vildan a fare pace nuovamente. Le due avevano litigato per via del fatto che Onder era prima promesso sposo di Leyla, mentre alla fine ha sposato Vildan. L’amica di Kemal era stata lasciata all’altare e fra di loro i rapporti non si erano più risanati.