Boom di creme autoabbronzanti in vista dell’estate ma è allerta per la salute: ecco come ti colorano veramente

Autoabbronzante per un colorito impeccabile: è allerta per la salute. Ecco perché tali prodotti sono rischiosi per la tua pelle.

Un colorito impeccabile è molto ricercato, soprattutto in inverno, quando siamo impossibilitati dal frequentare località balneari. Nei mesi invernali, infatti, la nostra pelle è poco colorita. Un’abbronzatura dorata è sempre molto ambita, anche perché ci permette di uscire di casa non truccate.

Dunque, in inverno, per ottenere la giusta tintarella si ricorre alle lampade o per tutelare ancora di più la nostra pelle, si opta per le creme autoabbronzanti. Ma attenzione: una scoperta rivela che gli autoabbronzanti sono pericolosi per la nostra pelle, quasi come le lampade. Vediamo meglio il tutto.

Autoabbronzante nocivo per la pelle: ecco cosa sapere

Il colore che compare poco dopo l’applicazione dell’autoabbronzante non è una vera e propria abbronzatura. Infatti le creme autoabbronzanti non stimolano la produzione della melanina bensì si limitano unicamente a colorare la parte superficiale della pelle. Infatti dopo 2 o 3 docce il risultato va via.

Il meccanismo di azione è dato dal diidrossiacetone (DHA), uno zucchero. Questo enzima si lega alle cellule di cheratina dello strato corneo e consente il cambiamento di colore dell’epidermide. Il risultato è fantastico: pelle liscia e ambrata, proprio come una star di Hollywood. Pensate un po’ il primo prodotto è stato lanciato nel 1970.

Ma sebbene il diidrossiacetone sia stato inserito nell’elenco degli ingredienti cosmetici approvati dalla Food and Drug Administration statunitense, gli autoabbronzanti sono ancora oggetto di attento studio e non vi è ancora chiarezza sulla loro sicurezza.

Qui di seguito le opinioni della dottoressa Mariuccia Bucci, dermatologo plastico e responsabile scientifico ISPLAD, rilasciate nel corso di un intervista al magazine Elle in merito agli autoabbronzante: “I prodotti autoabbronzanti fanno male? Direi di no, perché contengono molecole sostanzialmente innocue per la salute della pelle. Certamente, a chi ha la pelle intollerante o soggetta a dermatiti, essendo dei preparati chimici, potrebbero dare problemi d’intolleranza. In questi casi bisogna avere la stessa attenzione che si riserva alla scelta dei cosmetici in generale”.

Continua poi: “Altro rischio potenziale è l’applicazione delle creme autoabbronzanti in presenza di macchie: ne sconsiglio l’uso sulle pelli con lentigo solari, perché il self tan, colorandole, renderebbe le macchie ancora più evidenti. Se non si vuole rinunciare all’autoabbronzante e se le macchie sono poche, dopo averlo steso in modo uniforme, si può rimuovere il prodotto dalle singole lentigo con un cotton fioc, facendo bene attenzione a non pulire anche fuori dai contorni della macchia”.

Dunque questi prodotti causano delle problematiche alle pelli suscettibili e sensibili. Meglio evitare l’utilizzo in presenza di problemi dermatologici quali: pelle sensibile, eczema, psoriasi poiché peggiorerebbe l’infiammazione. Ma è anche sconsigliata l’applicazione in presenza di macchie poiché le andrebbe ad accentuare.