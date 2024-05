Brutta sorpresa per l’assegno invalidità: se non ti presenti rischi il blocco della prestazione, sono in molti a non saperlo

In arrivo brutte notizie per l’Assegno di invalidità: se non ti presenti rischi di bloccare l’erogazione. Ecco tutto quello che devi sapere.

Ovvero, la sospensione viene comunicata al soggetto, il quale poi ha la possibilità di giustificare l’assenza entro 90 giorni . Ma se l’assenza non viene giustificata neppure dopo la comunicazione della sospensione, trascorsi i giorni prestabiliti, viene poi revocata in modo definitivo.

Chi ottiene il riconoscimento di un’invalidità deve sottoporsi ciclicamente a delle visite per verificare le condizioni del proprio stato così da garantire la continua erogazione della misura. Ma cosa comporta il non presentarsi alla visita? Anche una sola assenza porta gravi problematiche e grattacapi.

Ma ad oggi sorgono problemi in merito a tale misura: se non ti presenti rischi il blocco dell’erogazione dell’assegno di invalidità. Ma di cosa si tratta? E come evitare ciò? Se questi e molti altri sono i dubbi che ti assalgono, sei nel posto giusto. Ecco svelato tutto quello che devi sapere in merito.

Inoltre, se l’assenza non viene registrata manualmente e il sistema non riscontra la presenza di un verbale di visita, viene comunque registrata automaticamente allo scadere dei tre giorni dalla data fissata per la visita. E qualora il cittadino non presenti una giustificazione, vi è la sospensione. Nel caso in cui si presenta la giustificazione e successivamente venga accolta, inizia nuovamente il controllo e poi viene fissata una nuova data per la visita.

Dunque è bene presentarsi sempre alle visite periodiche di revisione dell’invalidità. Se per qualsiasi motivo non si può essere presenti, è bene fornire un’adeguata giustificazione o scatterà, come già detto, la sospensione. E nel caso non si presenti giustificazione, la misura verrà tolta definitivamente.