Harry, l’errore imbarazzante che ha commesso mentre Meghan Markle stava partorendo

Il principe Harry ha parlato della nascita del suo primo figlio, Archie, nel suo libro di memorie, Spare, e ha rivelato un errore che ha commesso

In una candida ammissione, il principe Harry ha condiviso un errore divertente di quando Meghan Markle era in travaglio del figlio Archie. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno festeggiato l’arrivo del loro primogenito, Archie, il 6 maggio 2019.

Quest’anno dunque, il primogenito dei duchi ha compiuto cinque anni. In pochi sanno che il duca ha commesso un errore bizzarro in preda all’ansia poco prima del parto. Di seguito, scopriamo cosa è successo di così esilarante.

Le scuse del principe Harry: ecco cosa ha fatto prima che Meghan partorisse

Il principe Harry ha ricordato un momento imbarazzante nel suo libro di memorie, Spare, avvenuto poco prima che Meghan andasse in travaglio. Prima del parto, un duca ansioso ha cercato di calmare i suoi nervi, consumando inavvertitamente il gas esilarante destinato a Meghan. Si tratta del protossido d’azoto, un gas che miscelato in parti uguali con l’ossigeno, agisce sul sistema nervoso centrale. Dunque, viene utilizzato per stimolare la produzione di endorfine e consentire alla donna di rilassarsi e ridurre il dolore del travaglio.

Harry rivela come Meghan stesse utilizzando una grande palla viola per esercizi per accelerare il processo del travaglio, mentre lui si concedeva “diversi colpi lenti e penetranti” del gas. Tuttavia, quando è arrivato il momento per la Markle di usare il gas mentre le sue contrazioni si intensificavano, gli infermieri hanno scoperto un contenitore vuoto. Da ciò, è seguito un momento imbarazzante in cui Harry ha dovuto scusarsi timidamente per aver esaurito la scorta.

In una svolta umoristica, Meghan non ha potuto fare a meno di ridacchiare quando è stato necessario sostituire il contenitore, con Harry che scherzava: “L’infermiera si è messa a ridere e ha cambiato rapidamente il contenitore”. Archie ha festeggiato il suo quinto compleanno il 6 maggio, e sicuramente Re Carlo avrà esteso i suoi migliori auguri a suo nipote.

Il commentatore reale Tom Quinn ha condiviso le sue opinioni con The Mirror, rivelando che Re Carlo non ama le nuove tecnologie, ma desidera disperatamente restare in contatto con i suoi nipoti dall’altra parte dell’Atlantico. E’ sicuro dunque che abbia chiamato Harry e augurato ad Archie buon compleanno. Sembra che il re abbia chiesto informazioni sulle videochiamate, ma secondo i suoi assistenti è a disagio perché se facesse una telefonata a suo figlio, potrebbe scambiare una breve conversazione con il nipote senza parlare con Meghan.