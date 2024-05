Ida Platano e Mario Cusitore, non è ancora finita: la segnalazione dopo l’ultimo confronto a Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne hanno assistito a vari colpi di scena nel trono di Ida Platano, terminato in seguito alla segnalazione su Mario Cusitore

Le ultime puntate di Uomini e Donne hanno avuto due protagonisti assoluti: Ida Platano e Mario Cusitore. La bella siciliana diversi mesi fa aveva dato inizio al suo trono, mostrando grande interesse per il napoletano Mario e l’avellinese Pierpaolo.

Tuttavia, l’epilogo della sua esperienza a Uomini e Donne non è stato dei migliori. Infatti, a causa di una segnalazione su Mario e di una mancanza di fiducia nei confronti dei due corteggiatori, la donna avrebbe deciso di dire addio al trono, non arrivando alla sua scelta. Recenti speculazioni lasciano pensare che in realtà, tra Ida e Mario non sia realmente finita. Di seguito, scopriamo cosa è stato rivelato.

Ida Platano e Mario Cusitore: l’indiscrezione che fa sperare i fan

Il caso della segnalazione su Mario Cusitore sta tenendo incollati milioni di telespettatori fedeli al dating show di Canale 5. Sono già diverse le puntate in cui il corteggiatore di Ida Platano, è stato messo sotto accusa da una segnalazione che lo vedeva in compagnia di una donna bionda all’interno di un un bed and breakfast. Nel corso delle puntate già andate in onda, i telespettatori hanno potuto vedere le continue smentite dello speaker napoletano.

Tuttavia, sin da subito, sia gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, sia gli altri cavalieri del trono over, stentavano a credere alle sue parole. Le anticipazioni trapelate dalle ultime registrazioni non lasciano spazio a dubbi. Infatti è stato scoperto che la segnalazione era vera, dunque che Mario avesse mentito. La parrucchiera di Brescia ha così deciso di dire addio per sempre al trono, stufa delle continue delusioni ricevute.

Il carattere esplosivo e determinato del napoletano fa pensare che non sia finita qui. Secondo l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, l’uomo tenterà ancora di riconquistare la sua fiducia e di provare a rimettere a posto le cose. Le anticipazioni trapelate da Pugnaloni, hanno infatti evidenziato che i due sono ritornati al centro studio, per chiarire una volta per tutte la loro situazione. Ida ha scelto di non proseguire la conoscenza con Mario.

Al contrario, quest’ultimo si dichiara pronto a tutto pur di riconquistarla. L’uomo si sarebbe presentato anche sotto casa sua, ma la donna avrebbe deciso di non aprirgli. La registrazione del 6 maggio tuttavia, ha segnato la fine di questa stagione di Uomini e Donne. Dunque, per scoprire come si evolveranno le cose, bisognerà attendere nuove segnalazioni e indiscrezioni esterne.