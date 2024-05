Come registrare una chiamata dal tuo iPhone: ecco 3 trucchi che ti cambiano la vita

Non sai come si registrano le chiamate con l’iPhone? Ecco che cosa devi fare di preciso: segui la procedura e ci riuscirai.

Imparare ad utilizzare al massimo i dispositivi non è semplice. Ogni cellulare ha molteplici funzioni ed è nostro compito capire come funzionano. In questo modo ci sarebbe la possibilità di scoprire di tutto al riguardo. Specie se si tende ad usare lo smartphone in ogni circostanza in pratica. Soltanto con il tempo si può arrivare a sapere ogni cosa sul proprio dispositivo. Come registrare le telefonate.

Riuscire a registrare una chiamata in corso non è così difficile. Tanto per cominciare bisogna sapere che ogni smartphone ha una applicazione che se ne occupa di base. Ma se non è presente non è mica la fine del mondo. Difatti è possibile ricorrere ad alcuni trucchetti con l’iPhone per riuscirci in ogni caso. Scopriamo insieme come si registrano le telefonate con il cellulare. Non dovrai più preoccuparti.

Come registrare una chiamata con un iPhone: i consigli che hai sempre cercato

Uno dei modi migliori, come abbiamo accennato, è utilizzare l’app principale. Questo è il metodo più idoneo per riuscirci in genere. Altrimenti si può pensare di scaricare un’applicazione di terze parti. L’Apple Store mette a disposizione diverse app niente male in questo caso. Sono servizi che non richiedono alcun tipo di pagamento. Fra queste app troviamo Rev, che fornisce la registrazione per tutte le chiamate.

Se non avete intenzione di registrare la chiamata con l’iPhone, c’è un altro trucco molto interessante da usare. Per farlo si dovrà utilizzare un dispositivo di registrazione. In particolar modo un laptop di Apple (ci riferiamo ai MacBook ovviamente). Qui dovrete scaricare l’applicazione QuickTime ed avviare una registrazione. Si tratta di un metodo utile quando la chiamata è effettuata in vivavoce.

Infine vi suggeriamo un ultimo modo con cui registrare una chiamata. Esistono alcuni dispositivi di registrazione che possono essere usati con il proprio iPhone. Vengono venduti in ogni tipo di store, tra cui Amazon per esempio. Costano poco e la data di consegna è sempre vicina. Inoltre permetteranno di registrare ogni tipo di chiamata (vivavoce o meno che sia). Questi sono i suggerimenti da ricordare per quanto riguarda la registrazione di una telefonata su iPhone e ci raccomandiamo di usare questa funzione solo se strettamente necessario e di fare attenzione alla privacy di chi chiama.