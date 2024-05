Belen, è la mamma che fa fuggire tutti i fidanzati? Rivelazione privata agghiacciante

Belen Rodriguez, una rivelazione sorprendente: il ruolo della madre della showgirl nelle rotture con i suoi precedenti fidanzati

Le cose nella vita sentimentale di Belen Rodriguez, sono cambiate piuttosto spesso nel corso degli anni, specialmente in tempi recenti. Per un motivo o per un altro, la showgirl argentina non ha mai trovato la felicità che fosse per sempre. Ora, spera che sia la volta buona con il nuovo fidanzato, che i rumours indicano in Angelo Edoardo Galvani.

I primi indizi avevano iniziato a circolare nella seconda metà di marzo, per poi trovare le prime conferme negli scatti del viaggio di Belen e famiglia a Disneyland Paris. Poi, era stata la stessa Belen a correggere simpaticamente gli esperti di gossip e i commentatori, che inizialmente chiamavano erroneamente lui Eduardo: “Comunque si chiama Edoardo“, aveva scritto in una storia su Instagram.

34 anni, siciliano, è un ingegnere esperto di tecnologie sostenibili. E da qualche tempo ha fatto breccia nel cuore della showgirl argentina, con cui starebbe già trascorrendo molto tempo insieme e sarebbero già avvenute le presentazioni tra le rispettive famiglie. Sarà la volta buona? Belen sicuramente ci spera e lo fanno anche i fan della showgirl.

La 39enne si è rimessa in pista dopo l’ennesima rottura, quella con Elio Lorenzoni, in un caso in cui tutto sembrava indicare che potesse essere il grande amore della sua vita. Invece, ancora una volta, niente di fatto. Ma forse, adesso sappiamo qualcosa di più su perché le cose non vanno benissimo a Belen in amore: c’entra sua madre.

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni, cosa è successo esattamente quando si sono lasciati: il retroscena svelato

È la stessa showgirl che ha raccontato tutto a ‘Catteland’, svelando finalmente i retroscena sulla fine dell’amore con Elio Lorenzoni e aiutandoci a capire qualcosa in più sulla sua vita privata.

“Mia mamma è il mio termometro – ha spiegato – Non andava d’accordo con Elio. Dava ragione a me su tutti gli aspetti, cosa che non succede mai. E quando ha iniziato a litigare lei con lui, ho capito che dovevo lasciarlo“.

Il ruolo della famiglia, per Belen, è fondamentale, ma può evidentemente essere anche ingombrante. E pare che anche in passato, ad esempio con Stefano De Martino, il parere dei suoi familiari sia stato importante per lei.