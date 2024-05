Alessia Rivolta, addominali d’acciaio per la dama di Uomini e Donne stanca dell’alito cattivo dei cavalieri

A Uomini e Donne, è Alessia Rivolta show. La dama ha accusato alcuni cavalieri di avere un alito cattivo. Vediamo insieme cosa è successo.

Le ultime puntate di Uomini e Donne si sono concentrate sul trono di Ida Platano. La dama, che ha popolato lo studio del dating dei sentimenti per 7 anni, ha dovuto fronteggiare le diverse segnalazioni arrivate su Mario Cusitore. Alla fine, l’uomo ha ammesso di essere andato in un B&B e la tronista lo ha eliminato senza pensarci due volte. Pierpaolo invece è rimasto fuori dallo studio e nei prossimi giorni scopriremo se Ida ha scelto lui oppure ha deciso di abbandonare il trono da sola.

Ma c’è una dama che è diventata un idolo per i social. Stiamo parlando di Alessia Rivolta, bionda e dal fisico statuario, che è stata la grande protagonista della puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, l’8 maggio. Molto schietta e sincera, ha fatto diverse battute ed esclamazioni contro i cavalieri che hanno visto le altre dame darle ragione. In primis l’opinionista Tina Cipollari.

Alessia Rivolta contro l’alito dei cavalieri

La 50enne titolare di un negozio di abbigliamento a Forte dei Marmi, ha fatto scoppiare l’alitosi-gate nel dating dei sentimenti. Già in passato aveva litigato con Marcello che aveva parlato di dame dopo una certa età. Mercoledì invece ha preso la parola e spiegato che durante i balli i cavalieri hanno un pessimo odore dovuto al fatto che poco prima hanno bevuto un caffè, mangiato cioccolata o fumato una sigaretta. Pronta la soluzione: “Avevo preparato dei foglietti da mettere sulle sedie con scritto “usare prima del ballo” con una caramella alla menta perché, signori, per favore, noi abbiamo tutti le mentine“.

Anche Barbara De Santi ha dato ragione alla donna spiegando di aver riscontrato lo stesso problema. Maria De Filippi incredula, ha raccontato in passato come fa uso di caramelle ma per migliorare la salivazione. Grazie a questa battuta la dama ha conquistato il cuore del pubblico in studio e di quello da casa. In molti sono andati a sbirciare sul suo profilo instagram che conta pochi follower ma che mostra tutto il suo stato di forma perfetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Rivolta (@superaleinthesky)

La donna ha un fisico da fare invidia alle ventenne con addominali scolpiti e in bella vista. Uno scatto di lei a mare mostra le sue forme e i risultati di un allenamento costante in palestra. Sui social pubblica foto della sua vita privata e della passione per il ballo che la porta a frequentare alcuni locali notturni.