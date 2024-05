Lil Jolie ammette tutto e stupisce i fan: “Sono innamorata di lei”

Ha da poco abbandonato la scuola di Amici e la cantante si è confessata a cuore aperto, senza riserve, in un’intervista fiume.

Tra le protagoniste della ventitreesima edizione di Amici c’è stata indubbiamente Lil Jolie, che è stata eliminata durante il quinto appuntamento col serale della scuola di Maria De Filippi. A finire al ballottaggio insieme a lei era stata Sarah Toscano, poi la clamorosa decisione. Non è stato un momento facile da digerire, come ha raccontato la stessa cantante, che di recente ha presentato il suo nuovo singolo, intitolato Kiss Me.

Accolta nel salottino di Canale 5 da Silvia Toffanin, Angela Ciancio – questo il suo nome all’anagrafe – a Verissimo si è raccontata, parlando sia dell’esperienza all’interno del talent show sia della sua vita privata. Novità succossissime per gli amanti del gossip perché punzecchiata dalla padrona di casa si è finalmente sbottonata sull’argomento: “Io sono innamorata e questa già è una cosa bella”.

Lil Jolie senza freni a Verissimo: “Fidanzato? Io sono innamorata di…”

Non è stato semplice vederla andar via, dopo una lunga cavalcata all’interno della scuola di Amici. Ne esce a testa alta Lil Jolie, soprattutto considerando i tantissimi fan che le sono rimasti vicini dopo l’eliminazione alla quinta puntata del serale. All’orizzonte il futuro è roseo per la cantante, che qualche giorno fa ha presentato il suo nuovo singolo Kiss Me all’interno degli studi di Verissimo, dove Silvia Toffanin l’ha accolta per un’intervista.

Tirando le somme sull’esperienza al talent show e analizzando la fine della sua avventura ha ammesso di non essersi abbattuta troppo: “In realtà l’ho presa molto bene: ho visto mia mamma, mio papà e mio nonno. E stato anche un po’ strano a dire la verità, però mi sto abituando alla mia vita reale, ci tenevo ad andare più avanti ma non è brutta la vita reale”.

A incalzarla è poi la presentatrice, che frugando nella sua vita privata le chiede se nella sua vita ci sia qualcuno che le faccia battere il cuore. La replica ha spiazzato tutti: “lo sono innamorata della vita e questa già è una cosa bella. L’amore è un sentimento profondo, lo canto anche nelle mie canzoni”.