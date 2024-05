Anticipazioni Beautiful, Hope e Liam senza pace: arriva il nuovo colpo di scena

Cosa succederà a Hope e Liam nei prossimi episodi di Beautiful? Per loro non c’è pace, le anticipazioni svelano un colpo di scena che spiazzerà tutti.

Va in onda da oltre trent’anni ma continua ad appassionare non poco i telespettatori con le sue intriganti vicende, puntata dopo puntata infatti Beautiful riesce a conquistare sempre ottimi ascolti. In molti si chiedono cosa succederà ai protagonisti dell’amatissima soap opera, le anticipazioni americane svelano interessanti novità che stupiranno tutti.

Stando agli spoiler trapelati sul web Thomas farà visita a Douglas allo chalet e dopo averlo salutato chiederà di poter parlare da solo con Hope e Liam. Alla sua ex mostrerà alcuni documenti e si lamenterà del fatto che non può vedere il figlio come vorrebbe. I due scopriranno che il nipote di Ridge ha richiesto un’udienza con il giudice in cui sarà lui stesso a decidere dove vivrà in futuro.

Hope chiederà subito al suo ex se si tratta di una cosa seria e lui confermerà, alla figlia di Brooke dirà di essere stanco di vivere sempre sotto controllo il suo rapporto con Douglas. Liam e la moglie proveranno ad opporsi e ricorderanno a Thomas che Douglas è solo un bambino ma lui non ha nessuna intenzione di cambiare idea. Quando lui andrà via Hope chiederà al bambino come è andato l’incontro con il padre, gli dirà anche che presto dovrà prendere una decisione e scegliere con chi vivere.

Anticipazioni Beautiful: Douglas deve decidere con chi vivere, Hope e Liam avranno la meglio?

Di fronte alla notizia dell’udienza con il giudice che stabilirà con chi vivrà Douglas lui apparirà molto sereno, dopo avergli detto la novità sia Hope che Liam gli ricorderanno che gli vogliono molto bene, è chiaro che hanno paura di perderlo.

Le risposte di Douglas però tranquillizzeranno molto la coppia, i due parleranno della vicenda quando il bambino andrà a dormire e sono certi che presto tutto si risolverà al meglio. Al marito la figlia di Brooke dirà: “Domani Douglas potrebbe essere nostro“. Intanto Thomas interromperà la romantica serata di Steffy e Finn, si recherà infatti da loro con una richiesta. Quale? Chiederà alla sorella di farle da testimone durante l’udienza in cui il figlio dovrà decidere con chi vivrà in futuro. Lei sarà un po’ perplessa, però non si rifiuterà di sostenere il fratello.

Il figlio di Ridge si trova in questa situazione a causa del suo diabolico piano contro Brooke, nei precedenti episodi però la verità è venuta a galla. È stato scoperto che Thomas aveva falsificato la voce della Logan per chiamare gli assistenti sociali e mettere fine al suo matrimonio. Quando è stato smascherato la sua famiglia si è detta molto delusa e oltre ad allontanarlo dal lavoro è stato anche allontanato dal figlio. Da quel momento Douglas è andato a vivere con Hope e Liam e lui ha potuto vederlo solo sotto stretta osservazione e per poche ore.