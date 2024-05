Uomini e Donne, Roberta e Alessandro si sono lasciati? Spunta un messaggio enigmatico

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza potrebbero essersi lasciati, è questa l’ultima indiscrezione sulla coppia nata a Uomini e Donne.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza potrebbero essere in crisi, questo è quello che si evince dopo che è venuto fuori un messaggio piuttosto enigmatico che non lascia presagire nulla di buono.

La coppia nata a Uomini e Donne sembrava essere molto affiatata, da quando dama e cavaliere hanno deciso di lasciare lo studio del programma di Maria De Filippi pareva stesse iniziando qualcosa di molto forte. Ma adesso le parole inaspettate potrebbero segnare l’inizio della fine.

Cosa è successo tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza

Da qualche giorno si parla di una possibile crisi, se non addirittura rottura, tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, la coppia potrebbe essersi separata. L’indiscrezione è nata in seguito ad alcuni indizi sui social, in primis un messaggio dell’ex dama che è piuttosto enigmatico.

Come si vede dall’immagine la Di Padua ha condiviso un messaggio nelle sue storie Instagram in cui ha scritto: “Chiedo troppo e do pochissimo…a me stessa!“. Parole che sembrano essere un riferimento alla sua relazione, se a questo si unisce il fatto che da giorni Alessandro e Roberta non condividono foto assieme, la crisi potrebbe essere davvero in corso.

La coppia dopo essere uscita da Uomini e Donne aveva ricevuto molte critiche da parte di chi non crede alla loro relazione. Primo tra tutti Alessandro Rosica che sostiene che non ci sarebbe un reale sentimento. C’è anche chi ipotizza che li vedremo tra le coppie di Temptation Island e dunque questo silenzio, unito a messaggi sporadici enigmatici, sia solo una strategia. Intanto su Vicinanza è nato anche un nuovo gossip.

Secondo quanto riferito da Deianira Marzano, che ha pubblicato una segnalazione ricevuta, Alessandro e Ida si sarebbero sentiti dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne. Una cosa che, se fosse vera, potrebbe essere la dimostrazione della separazione dalla Di Padua. Chiaramente si tratta solo di supposizioni che per ora non trovano alcuna conferma da pare dei diretti interessati, proprio per questo non si sa cosa stia accadendo davvero.

Le parole di Roberta potrebbero essere lo sfogo di un momento che magari è passato o potrebbero essere una prima avvisaglia che precede una rottura. Non ci resta che aspettare per vedere cosa accadrà.