Lite furibonda con William, Kate se ne va in lacrime: tutti senza parole

La principessa Kate Middleton è stata vista in lacrime dopo aver discusso con il marito, il principe William. Ecco che cosa è successo.

In base ad alcune indiscrezioni, non molto tempo fa la principessa Kate è stata vista con il viso rigato dalle lacrime dopo aver parlato al telefono con suo marito, il principe William. Una notizia che fa molto scalpore soprattutto in questo momento in cui la coppia appare molto affiatata perché da una parte Kate Middleton ha bisogno del Principe William per riuscire a ritrovare ogni equilibrio mentre dall’altra l’erede al trono si trova ad affrontare numerosi impegni molto importanti.

Ed è per questo motivo che, sentir parlare di una lite e, soprattutto di lacrime, destabilizza molto i sudditi facendo tremare l’intero Buckingham Palace. Ma quand’è successo tutto ciò? Di quale lite si parla? Scopriamolo insieme nel testo che segue.

Kate Middleton in lacrime dopo la lite con il principe William, ecco tutti i retroscena

Prima di sposarsi, Kate e William sono stati costretti a trascorrere separati alcune vacanze. Infatti, proprio come rivela la tradizione reale, la coppia non si è potuta vedere per un po’ di tempo.

Ed è proprio in quel periodo che Kate fu vista in lacrime proprio quando William andò a cancellare alcuni impegni all’ultimo momento. All’epoca si pensava che i due avrebbero potuto prendere delle strade diverse anche perché lei aveva paura per la loro relazione.

L’autrice reale Katie Nicholl nel suo libro pubblicato nel 2011, The Making of a Royal Romance afferma che William promise a Kate di trascorrere insieme a lei il Natale del 2006 anche se, all’ultimo momento, prese la decisione di stare in famiglia e di comunicare il tutto alla futura moglie soltanto con una telefonata.

L’autrice in questo libro scrive che William aveva avuto un ripensamento e aveva deciso di sedersi con il padre e la nonna per parlare apertamente sul futuro con Kate. Entrambi però gli diedero un consiglio, ossia quello di non affrettare le cose.

E così nel 2007, Kate William si separarono per alcune settimane al punto che in seguito altre fonti affermarono che la defunta regina Elisabetta II rimase molto delusa da questa rottura. Fortunatamente la separazione è durata poco tempo in quanto, in occasione di una festa nella caserma militare di Bowlington, i due furono beccati mentre si stavano baciando. il resto è storia.