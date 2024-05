Vuoi risparmiare in bolletta? Ecco i tre dispositivi che devi lasciare sempre attaccati: fai attenzione

La bolletta della luce è troppo alta? Puoi risparmiare denaro in questo modo: ti basterà staccare questi tre dispositivi.

Cercare di risparmiare in bolletta può essere più complicato del previsto. Questo perché ogni elettrodomestico è necessario e non possiamo fare a meno di usarlo. Come se non bastasse perfino l’inflazione non è a nostro favore. Tutto questo si traduce in un aumento dei costi indesiderato. Ma ci sono anche altri elementi che potrebbero aggravare la situazione. Ci riferiamo ad alcuni dispositivi che abbiamo in casa.

Sono dei device che usiamo spesso e volentieri. Non ne possiamo fare a meno dato che ci aiutano in continuazione. Tuttavia possono consumare parecchia energia elettrica se vengono usati male. E per correggere questo problema bisognerà capire perché consumano tanto e come vanno gestiti. Ecco quali sono i dispositivi che consumano più energia in casa. Rimarrai stupito quando li scoprirai uno ad uno.

Questi dispositivi consumano molta energia elettrica: fanne a meno e risparmierai

Uno dei primi dispositivi di cui vogliamo parlarvi è la stampante. Quelle moderne sono progettate per sprecare poca energia, questo è innegabile. Se si continua a scollegare la stampante ogni volta, il dispositivo eseguirà un processo di pulizia automatica. Così facendo si arriverà a consumare non solo energia aggiuntiva, ma anche una grande quantità di inchiostro purtroppo. Sarebbe il caso di non farlo mai più.

Perfino il televisore consuma una quantità di energia elettrica niente male. Succede perché sono continuamente soggetti ad update. Inoltre quando si trovano in modalità standby aggiornano i pixel in background. In poche parole non rimangono mai spenti se non li disattiviamo noi stessi. Ciò non significa che vada scollegato dalla corrente all’improvviso: può portare dei gravi danni al dispositivo. Ed infine anche il modem è uno dei dispositivi che consuma più energia in casa.

Il peggior errore che si possa fare è spegnerlo di notte. Non deve essere fatto perché sono programmati per garantire connessioni sempre più veloci. Se viene spento consumerà più energia all’accensione dato che si resetterà. Di conseguenza dovrà avviare un nuovo processo di ottimizzazione, che poi renderà più alto l’importo sulla bolletta della luce. Questi sono i dispositivi che si usano spesso e volentieri in casa. Gestire i loro consumi potrebbe essere la chiave di svolta che avete sempre cercato per risparmiare.