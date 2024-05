Questa nuova truffa è davvero pericolosa: hanno scoperto il metodo “infallibile”, ecco in cosa consiste

Una nuova truffa digitale sta ingannando molti cittadini e contribuenti. Ecco come difendersi dai criminali informatici

Nell’era digitale in cui la tecnologia detiene il primato delle comunicazioni, i truffatori stanno affinando sempre di più le loro abilità nel convincere le persone attraverso e-mail ingannevoli. Segnalazioni recenti provenienti dall’Agenzia delle Entrate hanno evidenziato un aumento delle e-mail fraudolente che sfruttano l’immagine del Governo Italiano per perpetrare truffe. Ecco come difendersi.

Queste comunicazioni hanno principalmente lo scopo di ottenere indebitamente le credenziali bancarie dei destinatari. I truffatori adoperano una tecnica nota come phishing, che consiste nel dirigere gli utenti verso siti web contraffatti. Le e-mail in questione appaiono superficialmente legittime, ma presentano segnali di allarme che ne rivelano la natura fraudolenta. Spesso, l’indirizzo mittente non corrisponde a quello istituzionale, già un primo campanello d’allarme. Il contenuto delle e-mail offre un rimborso fiscale, presentato con somme variabili e in modo casuale per attirare l’attenzione del destinatario.

La vigilanza e la verifica sono gli strumenti più efficaci contro le truffe digitali. Anche se i truffatori possono mascherare le loro intenzioni dietro loghi governativi e offerte allettanti, riconoscere i segnali di allarme può proteggere l’identità e le finanze personali. È importante trattare le comunicazioni inattese con sano scetticismo e agire in modo informato.

La mail truffa che sta ingannando moltissimi italiani

Dopo le e-mail truffa PuntoFisco, una caratteristica distintiva di queste nuove comunicazioni fraudolente è l’uso improprio del logo del Governo Italiano, che conferisce un’apparenza di autenticità al messaggio. L’oggetto delle e-mail solitamente promette un “diritto a un rimborso fiscale”, creando un senso di urgenza per spingere l’utente ad agire rapidamente. Cliccare sul link presente nell’e-mail porta l’utente su una pagina web contraffatta, dove viene richiesto di inserire i dati bancari per verificare l’identità e ricevere il rimborso fiscale. È in questa fase che i truffatori riescono a ottenere le informazioni bancarie sensibili.

L’Agenzia delle Entrate ha rinnovato l’allerta su queste pratiche e invita i cittadini a prestare massima attenzione. Si raccomanda di non cliccare sui link, evitare di scaricare allegati sospetti e mai fornire credenziali personali o bancarie. Inoltre, è consigliabile non rispondere o ricontattare il mittente delle e-mail sospette.

In caso di dubbio sulla legittimità di un messaggio proveniente dall’Agenzia delle Entrate o altre entità governative, è fondamentale verificare attentamente. Consultare la sezione “Focus sul phishing” sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate è un primo passo utile. In alternativa, è possibile contattare direttamente l’ufficio territoriale competente o utilizzare i recapiti ufficiali per confermare la veridicità delle comunicazioni.